Najmłodsi milionerzy, Watykan sprawdzi Wojtyłę, rosyjscy szpiedzy na uniwersytetach. Nowy „Wprost”

Chociaż w Polsce pokutuje przekonanie, że prawdziwej fortuny można było się dorobić tylko w szalonych latach 90., my mamy 40 dowodów na to, że jest inaczej. Malanowska, Szczęsny, Ćwiek, Pernal, Radwańska, Krychowiak, Chodakowska i wielu innych młodych Polaków, którym od zera udało się zbudować potężne majątki. W tym wydaniu „Wprost” prezentujemy zestawienie 40 najbogatszych Polaków przed 40. To nasz najmłodszy ranking. I tak się składa, że w tym roku publikujemy go tuż przed 40. urodzinami „Wprost”.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”

„Nie wszystkie dzieci się odnalazły”. Sytuacja w Chersoniu jest bardzo trudna. Karolina Baca-Pogorzelska była tam 10 dni po wyzwoleniu okupowanego ponad 8 miesięcy miasta. Akurat udało się przywrócić dostawy prądu, ale po kolejnym rosyjskim ostrzale znów padła elektryczność.

„Trzeba być wężem i lwem”. – Nie mamy gwarancji, że gdy rosyjskie rakiety będą lecieć w naszą stronę, Niemcy odważą się strzelać – mówi Krzysztof Sobolewski w rozmowie z Joanną Miziołek i Elizą Olczyk.

„Nękanie, stany lękowe i kłopoty finansowe”. Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, młodzieżówka Platformy, wybrała nowe władze. Ale wspólna przyszłość PO i SMD jest niepewna – pisze Dariusz Grzędziński.

„Co dalej z Ziobrą i Kukizem?”. Zbigniew Ziobro raczej zachowa stanowisko w rządzie. Ministra sprawiedliwości może pomóc ratować Kukiz, który… uważa go za główną przyczynę swojego rozbratu z PiS. Tekst Dariusza Grzędzińskiego.

„Co do zasady jesteśmy bezpieczni”. – Czego my się spodziewaliśmy? Że jakimś cudownym trafem to będzie wojna, która nas nie dotknie? – retorycznie pyta Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, w rozmowie z Joanną Miziołek i Elizą Olczyk.

„Rola kardynała Wojtyły”. Felieton Tomasza Terlikowskiego.

„Odcinanie Polakom dostępu do psychoterapii”. Psychoterapeuci alarmują, że może zostać odcięty dostęp do psychoterapii. Krystyna Romanowska rozmawia z Mileną Karlińską-Nehrebecką, prezesem Polskiej Federacji Psychoterapii.

„Beka groźna, a nawet zabójcza”. Youtuberzy zarabiają duże pieniądze dzięki wpisom tzw. hajsowników, dla których nie ma żadnej świętości, byleby tylko zaistnieć w internecie. Każdy może zostać ofiarą. Reportaż Heleny Kowalik.

„Miłość w spektrum autyzmu”. Jest wiele dorosłych osób ze spektrum autyzmu, które nie zostały „wyłapane” przez personel placówek medycznych i poddane diagnozie w okresie dzieciństwa, choć wymagały wsparcia. Tekst Karoliny Smolarczyk-Spin.

„Jak i kiedy inwestować (jak się ma co)”. Po roku bessy na rynkach akcji widać spore odreagowanie. Czy to dobry moment, aby pomyśleć o inwestowaniu? Jak ochronić kapitał przed inflacją? Analiza Piotra Roszkowskiego.

„Geografia wojen”. Jakub Mielnik rozmawia o polityce międzynarodowej i warunkach wybuchu wojny z prof. Marcinem Solarzem, autorem „Geograficzno-politycznego Atlasu Polski”.

„Szpiedzy z uniwersytetów”. Przy okazji wojny w Ukrainie wyszło na jaw, jak głęboko rosyjskie służby przeniknęły świat nauki na Zachodzie. Dlaczego Rosjanie znajdują chętnych do współpracy? Tekst Agatona Kozińskiego.

„Piłkarska miłość krwawego księcia”. Premier Arabii Saudyjskiej, intrygant i bezwzględny polityk, postanowił zrobić z futbolu narzędzie polityki. Coraz śmielej poczyna sobie w europejskiej piłce – pisze Michał Banasiak.

„Najtwardsza premier Wielkiej Brytanii”. Margaret Thatcher to pierwsza kobieta premier w Wielkiej Brytanii. „Żelazna Dama”, nieobecna matka i postać, która stała się symbolem ożywienia gospodarki. Tekst Andrzeja Darosa.

„Diagnoza to nie wyrok”. Prof. Piotr Radziszewski mówi Katarzynie Pinkosz, jak powinno wyglądać leczenie raka prostaty, by pacjent żył kilkanaście lat dłużej, a przy tym czuł się w pełni mężczyzną.

„Pomyślałam: dość!”. Doświadczenia mocno mnie przeczołgały i w końcu nadszedł moment buntu. Teraz nie boję się nikogo, z kim pracuję – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Natalia Szroeder, piosenkarka.

„Książki spod choinki”. Leszek Bugajski proponuje lektury na czas świątecznego wypoczynku. Święta z książką, a może nawet książkami to nasza tradycyjna rada o tej porze roku.

„O biedzie”. Felieton Łukasza Orbitowskiego.