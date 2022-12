9-letnia córka policjantki w dramatycznej sytuacji. Matylda potrzebuje pomocy

Łódzka policja informuje o trudnej sytuacji, w której znalazła się jedna z mundurowych za sprawą choroby córki. Okazało się, że 9-letnia Matylda ma białaczkę i potrzebuje krwi. W związku z tym funkcjonariusze zwracają się z prośbą o wsparcie akcji krwiodawstwa. Nie jest to apel skierowany tylko do służb mundurowych, ale do wszystkich osób, które chcą pomóc Matyldzie. Dziewczynka przebywa w dziecięcym szpitalu im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ulicy Pankiewicza 16.

Gdzie można oddać krew dla Matyldy?

Krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej 17/25, w krwiobusie, który kursuje po całym województwie czy w terenowych oddziałach m.in. w Bełchatowie, Kutnie, Pabianicach czy Skierniewicach. Pełna lista oddziałów dostępna jest na stronie krwiodawstwo.pl. Aby twoja krew była przekazana Matyldzie, przed pobraniem należy podać następujące dane: „Matylda Grochal VI Odział Onkologiczny szpital im. M. Konopnickiej w Łodzi”.

Kto może oddać krew?

Aby zostać dawcą trzeba pamiętać o kilku wymogach, które muszą być spełnione. Oddać krew mogą osoby jedynie między 18, a 65 rokiem życia, które cieszą się dobrym zdrowiem, ważące najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.

Przed oddaniem trzeba się odpowiednio wyspać i nawodnić. Nie wolno przychodzić z przeziębieniem czy w trakcie brania leków. Szczegółowe informacje na temat tego, jak zachować się w trakcie i po pobraniu znajdują się na stronie Narodowego Centrum Krwi.

Należy również pamiętać, że za oddanie krwi przysługują dwa dni wolnego od pracy czy służby.

