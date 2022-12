Nielegalni migranci mają nową drogę. W ten sposób omijają barierę na granicy

Dokładniejsze zabezpieczanie polsko-białoruskiej granicy nie zniechęca nielegalnych imigrantów, inspirowanych przez tamtejsze służby. Choć drogę utrudnia im zapora wzniesiona w ubiegłym roku po polskiej stronie, nadal próbują przedostać się na terytorium naszego kraju i Unii Europejskiej. Wygląda na to, że w najbliższym czasie częściej będziemy słyszeć o nowych szlakach migracyjnych, m.in. przez Litwę.

Straż Graniczna ścigała nielegalnych migrantów

Straż Graniczna w sobotę 3 grudnia wydała komunikat, w którym informowała o pościgu przeprowadzonym we współpracy z podlaską policją. Do interwencji doszło na odcinku strzeżonym przez Placówkę Straży Granicznej w Rutce-Tartaku. W wyniku działań polskich służb zatrzymany został obywatel Ukrainy, który przewoził 9 obywateli Afganistanu. Nielegalnie przedostali się do Polski przez Litwę. Do tego kraju przeszli z Białorusi.

„Po powstaniu bariery na granicy polsko-białoruskiej migranci zaczęli wybierać migracje do Unii Europejskiej z Białorusi przez Litwę. W tym roku przy granicy z Litwą funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali już 686 nielegalnych imigrantów (rok temu w tym samym czasie – 279) oraz 140 pomocników i organizatorów (w 2021 roku – 53)” – podała Straż Graniczna w komunikacie.

Trwa budowa zapory na granicy

Na granicy polsko-białoruskiej montowane są kolejne elementy umocnień. 18 listopada odbyło się spotkanie z mediami, w którym udział wzięli minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik. Konferencja prasowa została zwołana z powodu zakończenia prac przy pierwszym odcinku bariery elektronicznej.

W piątek 25 listopada poinformowano o oddaniu kolejnego 16-kilometrowego odcinka bariery elektronicznej. Łącznie system zamontowano już na 37 kilometrach granicy. W poniedziałek polskie służby pokazały nagranie, które obrazuje, jak w praktyce działa bariera.

