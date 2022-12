Wybuch w Ustroniu. Zawalił się dom jednorodzinny, trwa akcja ratunkowa

Do wybuchu gazu w Ustroniu doszło na ulicy Polańskiej. Siła eksplozji była tak duża, że spowodowała zawalenie się domu jednorodzinnego. Zgłoszenie do służb trafiło przed godziną 10:00 rano. Rzeczniczka prasowa Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Aneta Gołębiowska przekazała dziennikarzom, że w początkowej fazie akcji ratunkowej spod gruzów udało się wydostać jedną osobę, którą natychmiast przetransportowano do szpitala.

Wybuch gazu w Ustroniu. Kolejna osoba wydostana spod gruzów

Z komunikatów wydanych około godziny 12 wynikało, że udało się wydostać z gruzowiska kolejną osobę. Była ona przytomna i również trafiła do szpitala pod opiekę lekarzy. Na miejscu wybuchu nadal pracuje wiele zastępów straży pożarnej. Obszar zabezpieczają także policjanci, a w pogotowiu pozostają ratownicy medyczni. W akcji poszukiwawczej wykorzystywane są specjalnie szkolone psy.

Eksplozja w Ustroniu. Trwa akcja ratownicza

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że w zniszczonym domu mieszkały cztery osoby. Nie wiadomo dokładnie, ile osób przebywało w budynku w momencie wybuchu, ani ile już znaleziono. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia, a dziennikarze podkreślają, że samo mówienie o eksplozji gazu to wstępna ocena sytuacji, która może nadal ulec zmianie.

Czytaj też:

Podstępem kupił dla Polski Westerplatte. Kredyt wziął na własne nazwiskoCzytaj też:

Iryna mieszka w akademiku dziewiąty miesiąc. „Płaczę tylko do poduszki”