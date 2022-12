„Niedyskrecje parlamentarne”. Mundial służył PiS-owi. Morawiecki nie rozumie emocji prawicowego elektoratu

Posłowie koalicji rządzącej przegrali w Sejmie głosowanie nad ustawą o notariacie. Wniosek o odrzucenie ustawy poparło 220 posłów. W sumie 14 posłów PiS nie wzięło udziału w głosowaniu, jeden poseł klubu PiS głosował za odrzuceniem.

Ogranie Zbigniewa Ziobry przy ustawie o notariacie miało nie tylko utrzeć nosa ministrowi sprawiedliwości, ale również było na rękę PiS-owi. – Mamy wśród swoich ludzi notariuszy, a ustawa była dla nich opresyjna – mówi nam polityk PiS.

Projekt przewidywał wprowadzenie instytucji powoływanego przez ministra Rzecznika Dyscyplinarnego Notariatu oraz procedurę dochodzenia dyscyplinarnego wobec notariuszy.

Agnieszka Ścigaj w partii Jarosława Kaczyńskiego jest krytykowana za to, że nie przychodzi na niektóre głosowania. A przecież między innymi po to prezes PiS przeciągnął posłankę na swoją stronę i zaproponowano jej stanowisko ministra w KPRM, odpowiedzialnego za integracje społeczną Ukraińców w Polsce. Ona jednak ma dodatkowe zobowiązania, bo pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach, co czyni z niej mniej dyspozycyjną posłankę niż inne panie z PiS.