Oryginalny raport Straży Granicznej. Chodzi o… Świętego Mikołaja

Straż Graniczna w mediach społecznościowych na bieżąco relacjonuje sytuację na przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski i z Polski do Ukrainy. Mundurowi codziennie publikują również raporty dotyczące kryzysu migracyjnego, który na granicy polsko-białoruskiej sztucznie wywołał reżim Alaksandra Łukaszenki. Polityk, który uzurpuje sobie prawo do sprawowania funkcji prezydenta Białorusi, wraz ze swoim politycznym otoczeniem zwabili migrantów w okolice granicy z Polską złudną obietnicą szybkiego przedostania się do krajów Unii Europejskiej.

Niecodzienne nagranie SG. „Święty Mikołaj przekroczył granicę”

W poniedziałek 5 grudnia Straż Graniczna opublikowała niecodzienne nagranie. Pojawia się w nim… Święty Mikołaj. Mundurowi we wpisie na Twitterze zwrócili się do dzieci, ale też osób dorosłych i opisali, jaką drogę pokonał wyczekiwany gość w czerwono-białym stroju, który jest znany z roznoszenia prezentów.

„Kochane Dzieci i Dorośli! Informujemy, że Święty Mikołaj przekroczył granicę i znajduje się na terenie Polski. Funkcjonariusze SG zadbali o to, aby bezpiecznie dostał się do Polski. Święty Mikołaj wylądował na lądowisku w Huwnikach. Bądźcie czujni, Święty Mikołaj nadchodzi!” – czytamy we wpisie SG.

Na trwającym nieco ponad minutę nagraniu widać Świętego Mikołaja, który przylatuje do Polski, następnie spotyka się z funkcjonariuszami Straży Granicznej, przygląda się mapie, a na zakończenie wyrusza w dalszą drogę. Omawiany tweet wraz z nagraniem został opublikowany dzień przed mikołajkami.

