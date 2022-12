Wojna, drożyzna, a sondaże wciąż niezłe. Dlaczego PiS-owi nie spada? Są trzy powody

Nawet 40 proc. poparcia w sondażu Social Changes dla wPolityce i 38 proc. w „przechwyconym” przez media sondażu wewnętrznym. Do tego rekordowo wysoki poziom zaufania do premiera Morawieckiego wg CBOS, a to wszystko przy stale wysokiej inflacji i zapowiadanym spowolnieniu gospodarczym. O fenomenie wysokich notowań PiS i najważniejszych tego przyczynach rozmawiamy z dr Bartłomiejem Rydlińskim, politologiem z UKSW, prezesem Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.

Dariusz Grzędziński, „Wprost”: Kiedy odezwałem się do pana ws. rozmowy o zaskakująco dobrych notowaniach PiS, odpowiedział pan, że bardzo łatwo to wytłumaczyć. Dlaczego? Dr Bartosz Rydliński: Sytuacja za naszą wschodnią granicą sprawia, że wielu wyborców wciąż patrzy na władzę, jakakolwiek by ta nie była, przychylnym okiem. Mamy niełatwe czasy, dwóch naszych sąsiadów prowadzi wojnę, z czego jeden broni się przed morderstwami i gwałtami, a na terytorium Rzeczpospolitej spadają rakiety. Rząd ma w takiej sytuacji pełnię informacji i pełnię władzy i to normalne, że ludzie spoglądają w jego stronę. Jest też drugi powód. To zanim powiemy o nim, rozwińmy tezę o efekcie gromadzenia się wokół flagi. Słyszymy zewsząd, że wojna trwająca od wielu miesięcy zwyczajnie nam spowszedniała i nie reagujemy już tak emocjonalnie, jak w początkowej fazie. Tak, ale pamiętajmy, że wydarzenia z Przewodowa, gdzie spadła ukraińska rakieta, były w pewien sposób resetujące. Polacy przypomnieli sobie, że jednak w pobliżu giną ludzie? Giną nasi obywatele, na terytorium naszego kraju. Ta wojna jest jednocześnie bliska i daleka. Daleka dla mieszkańców Szczecina i Jeleniej Góry, ale bezpośrednio dotyka naszych obywateli ze wschodniej granicy. To teraz o drugim czynniku sprzyjającym władzy.