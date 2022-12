450 tys. zł od Nowej Lewicy dla fundacji związanej z Partią Razem. Za co? Sprawdziliśmy

Fundacja Wolności im. Tadeusza Kościuszki istnieje od maja 2020 roku. Jak czytamy na stronie internetowej Fundacji „jej głównym zadaniem jest przypomnienie o ideach wolności i równości zakorzenionych w Polsce od czasów I Rzeczpospolitej”. Dalej czytamy, że „celem Fundacji jest popularyzowanie dorobku i tradycji polskiej myśli wolnościowej” czy „krzewienie tradycji i myśli Tadeusza Kościuszki".

Według informacji znajdującej się na stronie, „Fundację tworzą osoby związane z ruchem lewicy. Wśród założycieli są aktywiści miejscy, alterglobaliści, feministki i specjalistki od organizacji pozarządowych, lewicowi publicyści, dziennikarze, kulturoznawczynie. Razem tworzymy kreatywną mieszankę, która zaowocuje wieloma społecznymi projektami”.

W ostatnich dwóch latach Fundacja dostała z kont Nowej Lewicy ponad 450 tys. zł. Co się stało z tymi pieniędzmi?

Fundacja w mieszkaniu

Jak wynika z dokumentów znajdujących się w olsztyńskim sądzie, fundatorem Fundacji Wolności im. Tadeusza Kościuszki został Bartosz Grucela. To olsztyński działacz Partii Razem. W 2018 roku bez większych sukcesów startował w wyborach do Sejmu. W sierpniu 2022, czyli niespełna miesiąc po rejestracji Fundacji, Grucela trafił do zarządu Partii Razem.

Prócz niego we władzach Fundacji zasiadały jeszcze Julia Zimmerman i Grzegorz Bobrowicz. Zimmerman w 2019 roku bez skutku ubiegała się o mandat poselski z warszawskiego obwarzanka. Od 2020 roku zasiada w Radzie Krajowej Partii Razem. Bobrowicz to lokalny działacz Partii Razem z Olsztyna. W jego mieszkaniu została zarejestrowana Fundacja Wolności.

Przez cały 2020 rok Fundacja nic nie robiła. Przynajmniej tak wynika z dokumentów złożonych w olsztyńskim sądzie. Wszystko zmienia się rok później.