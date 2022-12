Jacek Kurski z nową funkcją. Jego kandydaturę zgłosił Adam Glapiński

Od wielu tygodni media spekulowały na temat przyszłości Jacka Kurskiego. Początkowo pojawiały się doniesienia, że obejmie on rządowe stanowisko, mowa była nawet o funkcji wicepremiera. W październiku we „Wprost” pisaliśmy, że były szef TVP został odstawiony przez Jarosława Kaczyńskiego na boczny tor. 5 grudnia na antenie Radia Wrocław Jarosław Kaczyński przyznał, że było kilka pomysłów na wykorzystanie doświadczenia Jacka Kurskiego, jednak w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Prezes PiS dopytywany o to, czy Jacek Kurski był niechętny pomysłom partii, odpowiedział, że „dotychczasowe propozycje potraktował jako trudne dla niego do przyjęcia”.

Jacek Kurski ma nową pracę. Czym się zajmie?

Jak się okazuje, były szef telewizji publicznej ma już nowe stanowisko. I nie ma ono nic wspólnego z polityką. O szczegółach poinformowano w komunikacie Narodowego Banku Polskiego. Jacek Kurski rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Jego kandydatura na to stanowisko została zgłoszona przez prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Jak czytamy w oświadczeniu banku, 5 grudnia były prezes TVP po raz pierwszy wziął udział w posiedzeniu polsko-szwajcarskiej konstytuanty Banku Światowego. Obok Polski i Szwajcarii w jej skład wchodzą Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Serbia, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan.

Jacek Kurski o nowej pracy

Jacek Kurski podkreślił we wpisie na Twitterze, że podjął pracę zgodną z jego wykształceniem oraz doświadczeniem menadżerskim. Jestem świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych – stwierdził. Były prezes TVP dodał, że zawsze myślał, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem że tu też dobrze przysłużę się Polsce – zapewnił.