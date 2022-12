Informatyk wezwany na miesięczne ćwiczenia wojskowe. MON planuje powołania

Według relacji portalu Noizz, Michał dostał wezwanie do Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego w Sieradzu. Tam wypełnił ankietę osobową, w której pytany był m.in. o stan cywilny, posiadane uprawnienia, wykształcenie i grupę krwi. Bez żadnych badań, lekarskich ani psychologicznych, otrzymał kategorię A, czyli „zdolny(a) do czynnej służby wojskowej”. Po ankiecie dostał do podpisania kolejny dokument – kartę powołania na miesięczne ćwiczenia, po których nastąpić ma przysięga wojskowa. Termin rozpoczęcia wypada na koniec marca przyszłego roku.

Brak dalszych informacji

Z relacji portalu wynika, że Michałowi nie udało się uzyskać żadnych dalszych informacji na temat ćwiczeń. Wie on tylko, że czekają go ogólne szkolenia m.in. z obsługi broni. – Poinformowano mnie jedynie o terminie i długości ćwiczeń, reszty miałem dowiedzieć się na miejscu. Nie pamiętam, czy padły jakieś deklaracje o badaniach. Najprawdopodobniej nie, zwłaszcza że na miejscu żadne badania się nie odbyły – opowiadał Michał w rozmowie z Noizz.

– W biurze nie znają żadnych szczegółów i nie wiedzą, jak dokładnie będzie to wyglądać. A przynajmniej tak twierdzą – mówił mężczyzna. Zaznaczył również, że nigdy nie zgłaszał się do służby wojskowej w żadnej formie, a jedyna komisja wojskowa na jakiej był, to ta po ukończeniu 18 roku życia.

Możliwe powołania

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy, który przewiduje zwiększenie w 2023 roku powołań do czynnej służby wojskowej. Według przewidywań w rozporządzeniu, powołanych zostać ma 17 128 osób. Zorganizowane mają zostać również wielkoskalowe ćwiczenia, w których udział wziąć może nawet 200 tys. osób.

Takie szkolenia odbywały się już w tym roku. – Staramy się przeszkolić jak najwięcej osób, żeby odbudować rezerwę. Utworzymy aktywną rezerwę na wzór USA, taką nową formę służby WP – mówił w marcu szef MON Mariusz Błaszczak.

