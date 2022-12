Atak nożownika w centrum handlowym. Trwa policyjna obława

W środę 7 grudnia ok. godz. 19 na terenie centrum handlowego „Marywilska 44” na Białołęce nożownik zaatakował mężczyznę, który znajdował się w jednym z małych sklepów w hali C – podaje Onet. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, w wyniku której poszkodowany został zraniony w głowę.

Atak nożownika w Warszawie. Trwa obława na sprawcę

Jak informuje „Super Express”, powołując się na relacje świadków, poszkodowany to Wietnamczyk. Nie wiadomo, czy był sprzedawcą, czy przebywał w centrum handlowym w roli klienta. Ze wstępnych informacji wynika, że prawdopodobnie doszło do uszkodzenia oka. Na miejsce został wezwany zespół pogotowia ratunkowego, który reanimował poszkodowanego. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jego stan jest poważny.

Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Nieznany jest motyw jego działania. Tuż po zdarzeniu policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Wiadomo, że specjaliści od kryminalistyki pracowali na miejscu zdarzenia, aby zabezpieczyć materiał dowodowy.

