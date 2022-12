Atak nożownika w centrum handlowym. Trwa policyjna obława

W środę 7 grudnia ok. godz. 19 na terenie centrum handlowego „Marywilska 44” na Białołęce nożownik zaatakował mężczyznę, który znajdował się w jednym z małych sklepów w hali C – podaje Onet. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, w wyniku której poszkodowany został zraniony w głowę.

Atak nożownika w Warszawie. Trwa obława na sprawcę

Jak wynika ze wstępnych informacji, prawdopodobnie doszło do uszkodzenia oka. Na miejsce został wezwany zespół pogotowia ratunkowego, który reanimował poszkodowanego. Stan mężczyzny jest poważny.

Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Mimo że od zdarzenia minęło już kilkanaście godzin, wciąż trwa poszukiwanie sprawcy. Nieznany jest motyw jego działania. W sprawie wciąż jest wiele niewiadomych, a pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje są szczątkowe. Wiadomo, że specjaliści od kryminalistyki zabezpieczyli dowody w sprawie.

Więcej informacji wkrótce.