Burzliwa noc na granicy polsko-białoruskiej. Najnowszy raport SG potwierdza tendencję

W czwartek 8 grudnia do Polski przez granicę z Białorusią usiłowały nielegalnie dostać się 74 osoby. Do dużej próby przedostania się na teren Unii Europejskiej doszło na granicznej rzece Świsłocz. Straż Graniczna przechwyciła tam 14 cudzoziemców. Byli wśród nich obywatele Komorów, Angoli, Kongo, Iraku, Iranu i Afganistanu. Strażnicy z Białowieży zatrzymali z kolei pochodzącego z Ukrainy „kuriera” , który usiłował przewieźć czterech obywateli Egiptu. „Osoby miały rosyjskie wizy” – czytamy w raporcie Straży Granicznej.

Duża presja na granicy polsko-białoruskiej

Czwartek był kolejnym dniem wzmożonej aktywności na białorusko-polskiej granicy. Dzień wcześniej było jeszcze gorzej – Straż Graniczna miała do czynienia z aż 158 cudzoziemcami, którzy usiłowali wetrzeć się do Polski. W środę naruszenia granicy państwowej odnotowane zostały na odcinkach ochranianych przez dziesięć placówek Podlaskiego Oddziału SG.

Najwięcej migrantów (po 33 osoby) usiłowało przekroczyć nielegalnie granicę na terenie należącym do odpowiedzialności placówek SG w Czeremsze i Mielniku. Cudzoziemcy, którzy usiłują dostać się do Polski, pochodzą z szeregu krajów. Tylko w środę SG miała do czynienia z obywatelami m.in. z Syrii, Jemenu, Egiptu, Iraku, Iranu, Turkmenistanu, Kamerunu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Nepalu, Pakistanu i Turcji. Także we wtorek Straż Graniczna informowała o sporej grupie migrantów, którzy próbowali wejść do Polski.

W listopadzie łącznie doszło do blisko 2300 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski i Białorusi. Dla porównania w tym samym okresie w 2021 r. do naszego kraju wbrew przepisom próbowano dostać się 8900 razy. Od początku tego roku Straż Graniczna odnotowała 14 118 takich prób.

