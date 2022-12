„Niedyskrecje do słuchania”. Zakulisowa polityka Kurskiego, Morawiecki ściga Tuska

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.



Posłuchaj fragmentu odcinka:

– Jacek Kurski, bankier, to brzmi dumnie. To też poszerza jego bogate CV, bo był już radnym sejmikowym, posłem, europosłem, wiceministrem, prezesem Telewizji Publicznej, a nawet dziennikarzem. Bank Światowy to bardzo zacna instytucja, bardzo prestiżowa, a z drugiej strony Jacek Kurski cały czas jest człowiekiem, który chciałby być w polityce sensu stricto. I myślę, że on z tej polityki nie zrezygnuje. Będzie jedną nogą w Banku Światowym, bo nie sądzę, żeby tam to była aktywność, która wymaga ośmiu godzin pracy, dzień w dzień od ósmej do szesnastej w Waszyngtonie – mówi Krzysztof Łapiński.

Były rzecznik prezydenta twierdzi, że Jacek Kurski nie udaje się na emeryturę polityczną, by być tylko bankierem.

– Myślę, że będzie prowadził zakulisową politykę i być może znów będzie chciał w niej zaistnieć, bo za rok wybory – mówi Łapiński.