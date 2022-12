Huczny jubileusz abp. Skworca odwołany po fali krytyki. „Sprawa budzi niesmak”

O sprawie pisze Onet. Katowicki radny Łukasz Borkowski nagłośnił sprawę obchodów potrójnego jubileuszu abp. Wiktora Skworca. W ubiegłym roku Watykan potwierdził, że abp Skworc jest winien zaniedbań w co najmniej dwóch przypadkach księży pedofilów, w czasach gdy był biskupem tarnowskim.

Mimo to archidiecezja, urząd miasta Katowice i urząd marszałkowski województwa śląskiego zapraszały na uroczysty koncert z okazji potrójnego jubileuszu arcybiskupa – 25. rocznicy święceń biskupich, 50. rocznicy święceń prezbiteriatu oraz 75. rocznicy urodzin. W zaproszeniu, które dotarło do katowickich radnych, czytamy, że koncert miał się odbyć 6 stycznia w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W programie był m.in. koncert najpiękniejszych kolęd i utworów w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Przewidziany był również poczęstunek, będący okazją do spotkania z jubilatem.

Po fali krytyki koncert został odwołany. „Archidiecezja Katowicka rezygnuje z organizacji planowanego na 6 stycznia 2023 roku koncertu w NOSPR w Katowicach” – napisał w krótkim komunikacie ks. Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji.twitter

Jubileusz abp. Skworca. Radni PO z Katowic pytają o wydatki

– Sprawa budzi głęboki niesmak. Wielka feta w iście bizantyjskim stylu, na której głębokim cieniem kładą się wciąż nierozliczone afery pedofilskie — mówił wcześniej Łukasz Borkowski, radny PO w Katowicach. Razem z Jarosławem Makowskim, szefem katowickiej Platformy Obywatelskiej, wysłał pytania do prezydenta Katowic o zaangażowanie miasta w organizację jubileuszu w sali NOSPR — Będziemy dokładnie sprawdzać wszystkie wydatki poniesione na ten cel — zapewnił radny.

Do sprawy odniósł się również ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. „Trzeba wstydu nie mieć, aby organizować fetę ku czci Skworca, który nie tylko jako agent SB donosił na śp. Kazimierza Świtonia i Solidarność, ale i jako biskup Diecezji Tarnowskiej ukrywał pedofila na Ukrainie” – napisał ksiądz na Twitterze.

Onet zapytał urząd marszałkowski o to, jaki był jego wkład finansowy w organizację koncertu — Urząd Marszałkowski nie przekazuje środków finansowych na organizację tego wydarzenia. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wystąpi w ramach misji, którą realizuje ta instytucja — odpowiedział rzecznik prasowy marszałka, Sławomir Gruszka. Katowicki urząd miejski nie odpowiedział na pytania portalu, wysłał tylko ogólne oświadczenie.

W ubiegłym roku metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc zrezygnował z członkostwa w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Rezygnacja hierarchy była skutkiem postępowania Stolicy Apostolskiej, które zostało przeprowadzone po zgłoszeniu abpa Skworca „w celu zbadania sygnalizowanych zaniedbań dokonanych przez niego, jako biskupa tarnowskiego, w sprawach wykorzystania seksualnego popełnionego wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów tej diecezji”.

