Prezes PiS snuł marzenia o polskiej piłce. Przy okazji zaliczył wpadkę

Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się w czwartek z mieszkańcami Chojnic. Podczas spotkania poruszył temat piłki nożnej. Na jej przykładzie snuł rozważania na temat wielu dziedzin polskiego życia i poczucia dumy z polskości.

– Na jednych ze spotkań powiedziałem, państwo się zdziwią, że o tym mówię, że byłbym bardzo rad, gdyby Lewandowski występował w Legii. Ja oczywiście mówiłem to nie w tym znaczeniu, że chciałbym, żeby w dzisiejszej Legii – przy całym szacunku– występował, bo to byłoby po prostu w ogóle bez sensu. Mi chodziło o to, żeby Legia była takim klubem jak Bayern – powiedział prezes Jarosław Kaczyński. Wtedy na sali rozległy się oklaski.

Prezes PiS o Polsce: Chodzi o to, żebyśmy byli w pierwszej lidze

– Nie mówię już o Realu Madryt, ale po prostu, żeby była potężnym klubem, który ma za sobą przynajmniej kilka zwycięstw w tych pucharach europejskich czy Lidze Europy, który ma dorobek porównywalny z tymi najsilniejszymi klubami, może właśnie nie z Montrealem (śmiech – red.), nie z Realem, przepraszam, bo on akurat to jest poza konkurencją, ale już z Barceloną to z całą pewnością tak – kontynuował.

– Tu piłka nożna jest skrótem myślowym. Chodzi o to, żebyśmy w wielu dziedzinach życia byli naprawdę w pierwszej lidze. Czy możemy? To nie kwestia jednego pokolenia, ale wysiłku, kształcenia. Korea Południowa, z którą jesteśmy w dobrych w stosunkach, w momencie zakończenia wojny koreańskiej (…) Oni byli drugim co do biedy krajem świata (…) Do czego doszli w ciągu tego czasu? Dziś są potężnym państwem – mówił Jarosław Kaczyński.

Tego momentu można wysłuchać ok. 1 godz. 6 min.

