Policyjny radiowóz wbił się pod cysternę. Groźny wypadek na autostradzie A4

Bus wjechał na autostradzie A4 w tył policyjnego radiowozu, który następnie wbił się pod cysternę. Policjanci trafili do szpitala, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden z funkcjonariuszy został już wypisany do domu. Kierowcy busa grożą za to poważne konsekwencje.

Do groźnego wypadku doszło w nocy ze środy na czwartek na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w kierunku Legnicy. Na wysokości Budziszowa Wielkiego w stojący na jezdni radiowóz uderzył bus. Następnie policyjny samochód z dwoma funkcjonariuszami wbił się pod stojącą przed nim cysternę. Obaj policjanci trafili do szpitala. Rzeczniczka KPP w Jaworze Ewa Kluczyńska przekazała TVN24, że radiowóz miał włączone sygnały świetlne i był dobrze widoczny. Kluczyńska relacjonowała, że kierujący busem 57-letni mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn najechał na radiowóz. Policjanci byli wtedy w trakcie zabezpieczania zepsutej ciężarówki, która zatrzymała się na prawym pasie. Po wypadku jeden z policjantów wyszedł o własnych siłach, jednak drugi został zakleszczony w pojeździe. Strażacy musieli wyciąć drzwi samochodu, aby wydobyć policjanta. – Obaj funkcjonariusze z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala. Jeden z nich został już wypisany. Drugi wciąż jest hospitalizowany, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – poinformowała policjantka. Nawet osiem lat więzienia może grozić kierowcy busa Autostrada A4 w kierunku Legnicy była po wypadku całkowicie zablokowana, a w stronę Wrocławia ruch odbywał się na jednym pasie. Utrudnienia trwały do rana. Na miejscu pojawiła się również grupa dochodzeniowo-śledcza i prokurator. Kierowca busa został zatrzymany i grożą mu poważne konsekwencje. W zależności od obrażeń, jakie odniósł ciężej ranny policjant, może mu grozić od trzech do nawet ośmiu lat więzienia.

