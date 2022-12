Ważny komunikat ws. Iwony Wieczorek. Policja pokazała nagranie

Policja opublikowała nowy film w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Na nagraniu widać mężczyznę, który szedł za 19-latką w dniu jej zaginięcia. W kolejnych fragmentach opublikowano jego wizerunek.

„W sprawie dotyczącej zaginięcia Iwony Wieczorek, pojawiły się nowe ustalenia. Osoby posiadające wiedzę na temat mężczyzny z załączonego nagrania proszone są o kontakt” – napisali policjanci. Na filmie dokładnie widać mężczyznę, który szedł za 19-latką po jej wyjściu z klubu.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Sprawę przejęło Archiwum X

19-letnia Iwona Wieczorek w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku wyszła z jednego z sopockich klubów i zaginęła w drodze do domu. O poszukiwaniach nastolatki głośno było w mediach. Pomimo licznych przesłuchań, przeszukań, sprawdzania billingów i innych czynności operacyjnych, nadal nie ma przełomu w tej sprawie.

Obecnie zajmują się nią policjanci z Archiwum X z Krakowa. W ostatnich miesiącach mundurowi skoncentrowali się m.in. na Pawle – znajomym zaginionej. We wrześniu mundurowi przeszukali jego dom. Po kilku tygodniach policjanci zjawili się też w domu rodziców Pawła i zabrali sprzęty elektroniczne. Odwiedzili też mieszkanie jego babci w Sopocie. To tam Paweł nocował po imprezie, po której zaginęła Iwona Wieczorek.

– Żyję teraz ze świadomością, że każdego dnia może przyjść policja i postawić mi zarzuty za coś, czego nie zrobiłem – mówił w wywiadzie dla Onetu Paweł, z którym Iwona Wieczorek bawiła się w Dream Clubie w Sopocie w noc zaginięcia. W ostatnim czasie m.in. wokół niego koncentrują się działania śledczych.

Według znajomego Iwona mogła być w klubie po raz pierwszy. – Pamiętam też, że zachowywała się tak, jakby nie wiedziała, co i gdzie tam jest – stwierdził w rozmowie z Onetem. – Dla niej to wyjście z nami było trochę jak wyjście do ekskluzywnego miejsca – dodał.

twitterCzytaj też:

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Zmarły ksiądz mógł mieć ważne informacjeCzytaj też:

Wraca sprawa Iwony Wieczorek. Jej kolega złożył zażalenie na policję