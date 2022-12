Rozenek-Majdan zacznie przygodę z polityką? „Mogłaby pociągnąć naszą listę”

„Perfekcyjna pani domu” od lat zajmuje się promowaniem metody in vitro i uświadamianiem, na czym dokładnie ona polega. Gwiazda TVN nie ukrywa, że jej synowie przyszli na świat właśnie w ten sposób. Jak donosi Super Express, celebrytka może się na poważnie zaangażować w politykę.

Rozenek-Majdan wkroczy do polityki?

– Rozenek-Majdan bardzo zaangażowała się w popularyzację sprawy in vitro. Chce na tym „wjechać” do Parlamentu Europejskiego. Zaprzyjaźniła się z Ewą Kopacz, która jest nią zachwycona i tym, co Małgorzata robi dla kobiet. Podobnie inne działaczki KO: Elżbieta Łukacijewska i Barbara Nowacka – powiedział jeden z polityków największej partii opozycyjnej w rozmowie z „Super Expressem”.

Pytany dlaczego gospodyni „Dzień dobry TVN” mogłaby chcieć zamienić telewizyjne studio na salę obrad, rozmówca dziennika wymienił kilka powodów. – Kariera w telewizji może się w każdej chwili skończyć. Poza tym ambicje Małgorzaty Rozenek-Majdan rosną. A przy okazji może zrobić dla ludzi coś dobrego. Poza tym kadencja w Brukseli oznacza dietę w euro i zapewnioną emeryturę w tej walucie – tłumaczył.

Tusk przychylny Rozenek-Majdan?

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że gwiazda TVN liczyć na przychylność Donalda Tuska. – Jest życzliwy jej kandydaturze. Uważa, że osoba tak znana z ponad milionem obserwujących na Instagramie może pociągnąć listę – stwierdził działacz KO. Poza tym Małgosia kiedyś popierała PiS, jej ojciec pracował dla Jarosława Kaczyńskiego. Zatem, teraz startując z ramienia KO, da sygnał, że dawni zwolennicy PiS przechodzą na stronę opozycji – dodał.

Małgorzata Rozenek-Majdan na razie nie zdradziła, czy faktycznie zamierza zaangażować się w politykę. – Jestem kobietą, która bardzo lubi działać i brać sprawy w swoje ręce. Jak mam do wyboru wymyślić jakąś ideę czy zacząć przekuwać ją w działanie, to zdecydowanie wolę być po tej drugiej stronie

Po co Rozenek-Majdan spotkała się z Tuskiem?

Pod koniec sierpnia Małgorzata Rozenek-Majdan spotkała się z Donaldem Tuskiem. Celebrytka tłumaczyła, że jako matka i prezes fundacji działa i szuka sposobów, by pary korzystające z in vitro, ich rodziny, przyjaciele i dzieci dostały wsparcie, należny szacunek i środki, które pozwolą na leczenie i spełnienie marzeń o rodzicielstwie.

Gwiazda TVN podziękowała przewodniczącemu PO za zrozumienie oraz merytoryczny dialog. „To kolejny krok do osiągnięcia tego, o co wspólnie walczymy: przywrócenia refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro” – zaznaczyła.

We wrześniu Małgorzata Rozenek-Majdan była gościem podczas senackiej konferencji na temat powrotu programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego”

