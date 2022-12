Będzie nowy obowiązek dla właścicieli psów? Henryk Kowalczyk zapowiedział ustawę

W miniony weekend w Przysusze odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Zgromadzenie Polskiej Wsi”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Jarosław Kaczyński: PiS chce i jest reprezentantem polskiej wsi

– Dzisiejsze zgromadzenie nie jest przypadkiem. Jest wynikiem czegoś, co mówiliśmy od dawna, a co jest dziś faktem. Prawo i Sprawiedliwość chce i jest reprezentantem polskiej wsi. I jest z tego dumne, ja jestem z tego dumny – powiedział na wstępie Jarosław Kaczyński.

– Polska wieś, polskie rolnictwo nie zawiodło. Daliście radę, sprawdziliście się w tym trudnym czasie. Polska produkcja rolna zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe – wskazał prezes PiS, podkreślając, że rolnictwo jest ważną częścią polskiej gospodarki. – Fundamentem tej machiny są polscy rolnicy, polskie gospodarstwa, ziemia, którą uprawiają od dziada i pradziada – stwierdził.

Obowiązek chipowania psów? Henryk Kowalczyk zapowiedział ustawę

Podczas konwencji głos zabrał także Henryk Kowalczyk. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział m.in. nową ustawę, którą będą zainteresowani właściciele psów. Polityk zwrócił uwagę, że właściciele czworonogów powinni mieć świadomość, że podjęcie decyzji o przygarnięciu zwierzęcia może nieść za sobą nie tylko przyjemności, ale także konkretne obowiązki. Polityk przekonywał, że trzeba dbać o zwierzęta, które nam towarzyszą, a „szczególnie na obszarach wiejskich bardzo mocno doskwiera bezdomność psów”.

– Chcemy wprowadzić ustawę o obowiązku chipowania psów, tak żeby każdy był odpowiedzialny za to zwierzę, którym się opiekuje, a nie tylko jak jest mu miłe i wygodne. Mam nadzieję, że we współpracy z samorządami, bo one najlepiej wiedzą, jaki jest z tym problem, tego dokonamy – powiedział polityk.

Czytaj też:

PiS obroni Zbigniewa Ziobrę? Były wiceminister sprawiedliwości: Różne się rzeczy dziejąCzytaj też:

Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Ważne słowa o przyszłości Ziobry