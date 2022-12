Morawiecki o nierozliczonej zbrodni na narodzie. „Sprawców nigdy nie wykryto”

Gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego na terenie całej Polski w przemówieniu, które wyemitowano na antenie Polskiego Radia 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano. Już kilka godzin wcześniej zaczęto aresztować działaczy „Solidarności”, a wybuchające w kolejnych dniach strajki zostały krwawo spacyfikowane.

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Premier zabrał głos

„Mówi się, że czas leczy rany, ale też zaciera pamięć. Dziś, w 41 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, nie możemy pozwolić by ofiary tego czasu i reżimu komunistycznego zostały zapomniane. To bardzo ważne nie tylko dla naszej historii, ale także współczesności” – przekazał premier.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że po latach już wiemy, że stan wojenny nie był żadną historyczną koniecznością ani obroną przed interwencją ZSRR, jak próbował nam wmawiać przez lata Jaruzelski, jego ekipa i ci, którzy korzystali na tej narracji, również po roku 89.

Mateusz Morawiecki o stanie wojennym: „To była zbrodnia na narodzie polskim"

„To była – wciąż nierozliczona – zbrodnia na narodzie polskim, która, oprócz niezliczonej ilości bitych i uwięzionych, pochłonęła ponad 100 ofiar. Sprawców nigdy nie wykryto. Stan wojenny to stracone szanse na normalność, demokratyzację, rozwój gospodarczy, wolność. Przez niego Polska straciła ponad milion ludzi, którzy udali się na emigrację” – zaznaczył.

Szef polskiego rządu przyznał, że cieszy się, że po latach coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, czym tak naprawdę był stan wojenny. „Dzieje się to dzięki polityce Prawa i Sprawiedliwość, która jest odzwierciedleniem prawdziwych ideałów Solidarności i uwzględnia tamte podstawowe solidarnościowe postulaty” – ocenił.

„Ronald Reagan powiedział na początku stanu wojennego: „Let Poland be Poland”, „niech Polska będzie Polską”. Całe pokolenie wówczas walczyło o to, aby Polska była Polską, aby Polska mogła być wolna i niepodległa. Po tylu latach widzę i wierzę, że choć nie bez potknięć, ale Polska idzie we właściwym kierunku. Idziemy drogą Solidarności” – podsumował Morawiecki.

