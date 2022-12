IMGW ostrzega przed siarczystym mrozem. Temperatura może spaść do -19 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia ze względu na prognozowaną możliwość wystąpienia silnego mrozu. Alert obowiązuje w województwach: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim oraz śląskim, a także części województwa lubelskiego (bez północno-wschodnich regionów), południowej części województwa mazowieckiego i dolnośląskiego oraz południowo-wschodniej części województwa łódzkiego i opolskiego.

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą obowiązywały do środy 14 grudnia do godz. 9:00. Z prognoz wynika, że termometry w wymienionych wyżej regionach mogą wskazać -17, a nawet -19 stopni Celsjusza. Wiatr może osiągnąć prędkość od 5 do 15 kilometrów na godzinę.

IMGW wydaje ostrzeżenia pierwszego stopnia. Co to oznacza?

Alerty pierwszego stopnia są wydawane, gdy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wystąpienie warunków sprzyjających pojawieniu się niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

„Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej IMGW.

