Mariusz Walter nie żyje. „Wybitny dziennikarz, twórca stacji TVN”

We wtorek 13 grudnia po godz. 20:00 Monika Olejnik na antenie TVN24 przekazała, że w wieku 85 lat zmarł Mariusz Walter. – Proszę państwa, mam dla państwa smutną wiadomość. Zmarł Mariusz Walter – wybitny dziennikarz, reżyser, twórca stacji TVN. Mariusz odszedł dzisiaj – poinformowała dziennikarka.

Mariusz Walter nie żyje. Miał 85 lat

Mariusz Walter urodził się w styczniu 1937 roku we Lwowie. Studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i to właśnie tam zaczął pracę w studenckim radiowęźle. Z biegiem lat doświadczenie zawodowe zbierał w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, a w 1963 roku przeprowadził się do Warszawy i zaczął pracę w TVP w stolicy.

„W latach 60. i 70. Mariusz Walter stał się jedną z najważniejszych dla telewizji osób. Realizował, reżyserował i pisał scenariusze filmów dokumentalnych i programów. Miał niezwykły talent. Jego sukcesem był uwielbiany przez widzów »Turniej miast«, a także legendarne »Studio 2« – wielogodzinne pasmo dokumentów, telewizji na żywo, a nawet koncertów, jak tego niezapomnianego – zespołu ABBA w 1976 roku. Jego film »Pierwszy. Szósty« zdobył w 1971 roku w Wenecji na Międzynarodowym Festiwalu Radiowo-Telewizyjnym – Nagrodę Miasta Wenecji” – przypominają dziennikarze tvn24.pl.

Mariusz Walter pracował w Telewizji Polskiej do 1982 roku. Rok później poznał Jana Wejcherta – biznesmena, z którym stworzył kilkanaście telewizji z TVN i TVN24 na czele. Do 2001 roku Mariusz Walter był prezesem TVN, a w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał aż do 2012 roku. W 2001 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w działalności telewizyjnej”.

