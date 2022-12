„Wiele hałasu o nic”. Ziobro wygrał i zostaje, ale nie wszystkie burze już za PiS

Rozmówcy „Wprost” z PiS żartują, że Zbigniew Ziobro zużył całą energię na poniedziałkowej komisji sprawiedliwości i dlatego we wtorek na Sali Posiedzeń bronił się dość niemrawo. To „niemrawo” wystarczyło. Opozycja właściwie nie odnosiła się do efektów jego pracy w resorcie i – wbrew zapowiedziom jej niektórych polityków – nie zdołała nakłonić nikogo ze Zjednoczonej Prawicy do złamania dyscypliny.

Już wczesnym wieczorem we wtorek zwykle bardzo dobrze poinformowany rozmówca „Wprost” przesłał nam krótki i wymowny komunikat: „na oczekujących fajerwerków czeka rozczarowanie. Nie wydarzy się nic ciekawego”. Komunikatowi towarzyszyła sugestia, żeby godziny wieczorne spożytkować raczej na oglądanie półfinału mistrzostw świata w Katarze. Finalnie rozczarowały oba widowiska – bezbarwna Chorwacja łatwo uległa Argentynie po meczu bez historii, opozycja nie zrobiła krzywdy ministrowi sprawiedliwości, a o debacie nad odwołaniem Zbigniewa Ziobry trudno powiedzieć, że była porywająca. Zużyta energia – Wygląda na to, że zużył (Ziobro – red.) większość energii już w poniedziałek i dlatego wydawał się jakiś niemrawy. Tylko proszę broń Boże tego nie cytować (śmiech). Mówiąc całkiem poważnie, Ziobro nie miał trudnego zadania, bo w momencie wyjścia na mównicę wiedział, że klub go wybroni, a opozycja nie zmusiła go do większego wysiłku intelektualnego – mówi źródło „Wprost” z PiS.