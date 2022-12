Bus z migrantami wpadł w poślizg. Trzy osoby zatrzymane za pomocnictwo

Straż Graniczna poinformowała, że 13 grudnia 42 cudzoziemców próbowało przedostać się do Polski z terytorium Białorusi. Byli to obywatele Etiopii, Syrii, Egiptu, Iraku i Jemenu. Pogranicznicy z Bobrownik zatrzymali za pomocnictwo trzech obywateli Ukrainy, którzy przewozili w busie dziewięciu obywateli Egiptu. Zatrzymano ich po tym, jak samochód wjechał do rowu (prawdopodobnie wpadł w poślizg).

Więcej migrantów z terytorium Białorusi

Od kilku dni Straż graniczna donosi o kolejnych migrantach, którzy starają się nielegalnie przekraczać granicę z Polską. W poniedziałek 12 grudnia na oficjalnym profilu polskich pograniczników na Twitterze pojawił się komunikat dotyczący trudnej niedzieli na terenie strzeżonym przez Placówkę w Bobrownikach. Tego dnia do Polski próbowało się przedostać 82 cudzoziemców. Jak poinformowała Straż Graniczna, 35 z nich to obywatele Egiptu, 12 pochodziło z Sudanu, a 2 z Kuby.

Tego samego dnia 16 cudzoziemców zaryzykowało swoje zdrowie i życie, by wpław przepłynąć przez rzekę Świsłocz. W tej grupie znaleźli się również obywatele Egiptu, a dodatkowo także Beninu, Senegalu, Kamerunu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei i Iraku.

Dodatkowo na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego do naszego kraju wracają migranci z innych państw Europy. W ciągu czterech ostatnich miesięcy do Polski przekazano 353 cudzoziemców, którzy nielegalnie przedostali się na teren innych krajów. Łącznie nasz kraj może być zmuszony do przyjęcia nawet kilkunastu tysięcy osób. Po udowodnieniu nielegalnego przekroczenia granicy daną osobę odsyła się do kraju, w którym pojawiła się ona w pierwszej kolejności, lub w którym złożyła wniosek o ochronę, jeśli później nie zdecydowała się tam pozostać.

