Przełom w sprawie Iwony Wieczorek. Policjanci zatrzymali dwie osoby

W śledztwie dotyczącym zaginięcia Iwony Wieczorek doszło do pierwszych zatrzymań. W ręce policji wpadły dwie osoby. Jedna z nich to Paweł P., który w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku imprezował z Iwoną Wieczorek. Do zatrzymań doszło w Gdańsku – informuje RMF FM.