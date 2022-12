Tym razem poprawka o Smoleńsku przeszła. Manewr opozycji nie pomógł

Pierwsze głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały uznającej Federację Rosyjską za państwo sponsorujące terroryzm przeprowadzono 1 grudnia. Posłowie opozycji wyciągnęli wówczas karty do głosowania, przez co kworum zostało zerwane. Politycy tłumaczyli, że w ten sposób chcieli zaprotestować przeciwko poprawce do uchwały zaproponowanej przez Antoniego Macierewicza.

Poprawka Macierewicza

Szef podkomisji smoleńskiej napisał, że „Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych (lot MH17) w lipcu 2014 r., kiedy to zginęło 298 pasażerów i członków załogi, oraz za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych (lot 101) w Smoleńsku (Rosja) w kwietniu 2010 r., w której zginęło 96 osób znajdujących się na pokładzie, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński, urzędnicy polskiego rządu, wysocy rangą dowódcy wojsk polskiego i NATO oraz członkowie polskiego parlamentu”.

14 grudnia ponownie przeprowadzono głosowanie w sprawie uchwały. Tym razem została ona przyjęta razem z poprawką złożoną przez byłego szefa MON dotyczącą katastrofy smoleńskiej.

Uchwała ws. Rosji. Jak głosowali posłowie?

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 231 posłów: 223 z Prawa i Sprawiedliwości, a także 3 z koła Polskie Sprawy, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk z Kukiz'15 oraz poseł niezrzeszony Łukasz Mejza. Przeciw opowiedziało się dwóch polityków Konfederacji: Dobromir Sośnierz i Grzegorz Braun. Od głosu wstrzymał się parlamentarzysta niezrzeszony Zbigniew Ajchler.

Opozycja na znak protestu przeciwko poprawce dotyczącej katastrofy smoleńskiej wyjęła karty do głosowania – nie wzięło w nim udziału 226 posłów. Ponieważ łącznie zagłosowali 234 polityków, kworum potrzebne do przegłosowania uchwały zostało utrzymane.

