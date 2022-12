Wybuch w Komendzie Głównej Policji? „Martwi mnie milczenie rzecznika”

Pierwszy komunikat w tej sprawie mówił o „problemie budowlanym” w budynku Komendy Głównej Policji. Mariusz Gierszewski z Radia Zet donosił o tym na Twitterze. – Doszło do ukruszenia stropu w pomieszczeniach ochrony KGP. Cześć budynku jest odcięta. Stan stropu musi zbadać komisja – przekazał mu w środę 14 grudnia rzecznik KGP Mariusz Ciarka. Przyczyny zdarzenia nie ujawniono.

Czy w Komendzie Głównej Policji doszło do wybuchu?

Już w czwartek ten sam dziennikarz pytał na Twitterze, czy w Komendzie Głównej Policji nie doszło do wybuchu. „Informatorzy twierdzą, że doszło do eksplozji i że co najmniej jedna osoba odniosła obrażenia. Według nieoficjalnych informacji na miejscu zdarzenia pracowali wczoraj pirotechnicy” – pisał Gierszewski.

Wtórował mu Radosław Gruca, który przedstawiał sprawę jako „news dnia”. „Według naszych informacji sprawa jest bardzo poważna. W Komendzie było o włos od tragedii. Ucierpieć miał wysoki rangą oficer” – komentował na Twitterze.

Dziennikarz: Martwi mnie milczenie rzecznika Policji

Gruca podkreślał, że martwi go milczenie rzecznika Polskiej Policji i brak informacji o stanie zdrowia osoby rzekomo rannej w eksplozji. „Czy Komendant Główny może milczeć w sprawie przez 24 godziny? Może. Jeśli nie może mówić. Ktoś ma wątpliwości, że eksplozja w Komendzie Głównej Policji wymaga stanowiska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji?” – pytał.

W późniejszym tweecie Mariusz Gierszewski podawał, że do eksplozji miało dojść w pomieszczeniach Komendanta Głównego Policji. Jarosław Szymczyk miał później trafić na kilka godzin do szpitala. Oficjalna wersja mówi wciąż o ukruszeniu stropu. – Jego stan musi zbadać komisja. Nie mogę się tam dostać – przekazywał Radiu ZET rzecznik tej służby, Mariusz Ciarka.

