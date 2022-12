Cymański dla „Wprost”: Mój szatan szepce mi nieustannie „Tadziu, jeszcze zdążysz się nawrócić”

Eliza Olczyk, „Wprost”: Gdy zasiądzie pan przy wigilijnym stole, co pan będzie wspominał z tegorocznych wydarzeń?

Tadeusz Cymański: Przede wszystkim wojnę w Ukrainie. To jest coś, o czym będę myślał. Gdy jeszcze żyła moja mama, opowiadała o dniu, w którym Niemcy wyrzucili ją z domu w Tczewie. To był listopad. Miała szczęście, bo nie została rozstrzelana tylko przewieziona do Gniewa, a później wywieziona na roboty do Niemiec. Opowiadała, że gdy jechała pociągiem towarowym, to widziała ulicę, przy której mieszkała. Do dzisiaj jest to historia, która mnie wzrusza.

Mama opowiadała też, że wywieziono ją na wyspę Rugia, gdzie robotnicy mieszkali w barakach, spali na pryczach, na siennikach, a gdy nadeszła Wigilia, wszyscy płakali i modlili się. Nie było ani choinki, ani bombek, ani prezentów. Gdy mama opowiadała o tej Wigilii, wszystkie dzieci to przeżywały, choć przecież – jak powiedziałem – mama miała szczęście, został jej oszczędzony np. obóz koncentracyjny.

Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, to za sugestią moich dzieci – bo dzieci mam mądre, zdolne ale przede wszystkim dobre – przyjąłem do naszego mieszkania dwie Ukrainki z dziećmi. Łącznie pięć osób, a szósty, Mykoła, urodził się już w Polsce. I o tej rodzinie też będę myślał w Wigilię, bo mimo woli weszliśmy w świat tych ludzi.

W jakim sensie?

To są takie ludzkie historie. Siostry okazały się skłócone i nie najlepiej się dogadywały. Jedna z sióstr chciała ściągnąć swojego partnera życiowego z Ukrainy, który walczył ale został ranny, a druga siostra mnie przestrzegała, że ten człowiek przed wojną siedział w więzieniu, a jej siostrę bił gdy była w ciąży. Zacząłem się zastanawiać, czy powinniśmy go ściągać do Polski, bo mogą być kłopoty.

Z drugiej strony sam mam piątkę dzieci, w tym trzech dorosłych, zdrowych synów i myślałem, że gdyby nie daj Boże oni musieliby pójść na front, to co ja bym czuł, jak bym myślał, co bym mówił w naszej rozmowie? Swoją drogą jestem pełen podziwu dla naszego narodu, że potrafiliśmy tak życzliwie przyjąć Ukraińców.

A dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić?

Bo w naszym narodzie pamięć o Wołyniu jest ciągle żywa, a jednak te uprzedzenia zostały przezwyciężone. Sam pamiętam o Wołyniu, o okrucieństwach, które wtedy popełniono, ale jestem za pomocą Ukraińcom, choć wiąże się ona z różnymi problemami.

Uważam że księża powinni tłumaczyć sytuację Ukraińców i łagodzić nastroje, gdy tylko się zaogniają, bo gdy rozum się rozgrzewa, to serce stygnie.

Z drugiej strony zastanawiam się, jak miałbym powiedzieć tej Ukraince, patrząc jej w oczy, że za jej plecami czynię starania, by jej partner nie został wpuszczony do Polski?

Jak pan rozwiązał ten dylemat?

Kiedyś przeczytałem takie wspaniałe słowa – jeżeli nie wiesz co zrobić, idź na cmentarz i zapytaj o radę kogoś ci życzliwego; nie usłyszysz odpowiedzi, ale będziesz wiedział, co zrobić. My się rzadko odwołujemy do zmarłych, chodzimy na groby, palimy świeczki, ale o rady nie pytamy, a to jest bardzo mądra rada.

Ktoś mnie kiedyś spytał, jak oceniam decyzję syna rotmistrza Witolda Pileckiego, który chce od państwa odszkodowania za krzywdy doznane przez jego ojca – 26 mln zł. Opowiedziałem: „radziłbym, żeby ten syn się zastanowił, co by ojciec na to powiedział”. Bo ja nie mam wątpliwości, co by rotmistrz Pilecki odpowiedział – nie po to zginął, żeby jego syn się na tym wzbogacił.

Wróćmy do Wigilii.

Wigilia Bożego Narodzenia jest czymś cudownym. Ale zarazem to jest moment refleksji. Zwłaszcza gdy jest to pierwsza Wigilia po czyjejś śmierci, gdy kogoś nam brakuje. Poza tym Wigilia to nie jest tylko kwestia konfesyjna, ale narodowa. Wigilię obchodzili żołnierze Andersa i zesłańcy w gułagach. Być może w tym moim przywiązaniu do Wigilii jest też element idealizowania dzieciństwa ale nie spotkałem nikogo, kto by wyrażał się lekceważąco o tym dniu. Żałuję tylko że pewne zwyczaje giną, a inne się komercjalizują.

W Sejmie – a mija 25 lat, jak tutaj przybyłem – w mojej pierwszej kadencji za rządów AWS mieliśmy bardzo uroczyste spotkanie wigilijne. Ogłaszano przerwę w obradach, braliśmy prysznic, zakładaliśmy wykrochmalone koszule, skrapialiśmy się wodą kolońską i towarzystwo z dużą frekwencją stawiało się na spotkanie. Przychodził abp. Józef Glemp, marszałkowie Sejmu, był zespół, który śpiewał kolędy – czasami Mazowsze, czasami Śląsk. To było piękne.

Myśmy sami też śpiewali. Był taki poseł SLD, Andrzej Urbańczyk, miał bardzo ładny głos, i poseł AWS Kazimierz Janiak z Gdańska. Kiedyś we trzech zaczęliśmy spontanicznie śpiewać „Gdy śliczna panna syna kołysała”. To było autentyczne, szczere, sprawiało mi to radość. Zastanawiam się czasami – gdzie to wszystko przepadło?

Nie ma już takich Wigilii w Sejmie?

Są. Ale jakie? Stały się sztampowe, byle jakie. Już sam fakt, że te spotkania przeniesiono na korytarz, o czymś świadczy. Owszem, stoją tam piękne choinki, ale w Sali Kolumnowej było zupełnie inaczej. A w ostatnich latach, gdy pytałem, dlaczego na spotkaniu wigilijnym nie było nikogo z PO, to słyszałem: „nie będziemy udawać, tworzyć fikcji”.

Dla mnie życzenia świąteczne, to nie jest obłuda, tylko rytuał wynikający z tradycji naszych ojców. Te byle jakie wigilie są jednym z przejawów regresu parlamentaryzmu. O chamstwie, które się pojawiło nie warto nawet wspominać.

Mam ochotę zakrzyknąć: „Andrzeju wróć!”

Chodzi panu o Andrzeja Leppera, który powiedział, że skończył się Wersal w Sejmie?

Tak, to był bardzo ciekawy człowiek, i kulturalny, zwłaszcza na tle tego, co się teraz obserwuje. Osobiście bardzo go lubiłem. Przede wszystkim miał mandat społeczny, a traktowano go z pogardą. Nas, PiS, też traktuje się z pogardą, bo popierają nas prości ludzie. Ci lepiej sytuowani, lepiej wykształceni, wykonujący lepsze zawody – lekarzy, sędziów, nauczycieli, artystów – popierają opozycję. Nie wiem, czy to jest dobre dla państwa, ten ostry podział społeczny. Ale cóż, mamy to, co mamy.

Zatem to będzie Wigilia refleksji. I powiem, że wszyscy powinniśmy się cieszyć, że to największe nieszczęście, jakim jest wojna, nas nie dotknęło. Ludzie sobie nie wyobrażają, co to znaczy wojna, a ja pamiętam łzy mojej matki.

Powiedział pan, że przy wigilijnym stole wspominamy tych których zabrakło. Kogo panu brakuje?

Zawsze rodziców, choć ojciec zmarł już 20 lat temu, a mama cztery lata temu. Zwłaszcza mamy mi brakuje, bo co do zasady różnica między matką a ojcem jest ogromna. Mam pięcioro dzieci i gdy sam brałem dziecko na ręce, tuliłem je i mu śpiewałem, to jest to dla dziecka szczęście. Ale gdy żona brała dziecko na ręce, to było niebo. I to jest ta różnica.

Uważam, że nie miałbym życiowych sukcesów, ale też szacunku u ludzi, gdyby nie matka. Nauka płynąca z domu jest kluczowa. Wspominam też mojego wspaniałego szwagra. Paliłem z nim często papierosy. Wychodziliśmy na balkon i czasami mówiłem: „a jak coś nam się przytrafi przez te fajki, to co?” On wtedy odpowiadał: „Tadziu, na kogo wypadnie, na tego bęc”. I wypadło na niego. Żył pół roku od wykrycia raka. Jego też wspominam.

Sam pan niedawno walczył z chorobą nowotworową.

To było w ubiegłym roku. Wie pani, choroby rzutują na charakter człowieka. Mam nadzieję, że mój się nie zmienił, ale tylko dlatego, że łaskawy los – bo twierdzę, że jestem pieszczochem losu – oszczędził mi bólu. Trafił mi się rak złośliwy, ale zwykle nie dający przerzutów i to też jest szczęście. Tego się boję najbardziej – cierpienia.

Oszczędzone mi są też troski materialne. Dzieci odchowałem – wtedy było u nas ciężko, to jest temat na osobną rozmowę – mam dobrą emeryturę, nie muszę oszczędzać.

Na szczęście, bo moja żona nie wypracowała nawet minimalnej emerytury. Szybko ją wziąłem jako żonę i matkę. Całe życie spędziła przy dzieciach.

A w trudnej sytuacji materialnej to jest tak: gdy bieda u drzwi, miłość przez okno. I rodzina się rozpada. Dlatego tak ważny jest dochód podstawowy, którego jestem ogromnym zwolennikiem, i pomocy państwa tym ludziom, którzy naprawdę sobie nie radzą.

Czy w tym roku cała rodzina zasiądzie przy wigilijnym stole?

Mieszkam w zwykłym mieszkaniu – M5 w Malborku. Gdybym chciał całą moją piątkę dzieci z ich rodzinami zmieścić przy naszym rozkładanym stole, to mielibyśmy techniczny problem. Zwykle praktykowaliśmy tradycyjną kolędę, chodząc od domu do domu z opłatkiem. Ale w tym roku chcemy to zorganizować tak, żeby być razem. W Wigilię czytamy Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 2. o narodzeniu Jezusa i jest śpiewanie kolęd, na co nalegam, bo są piękne i mądre.

Która jest pana ulubiona?

„Gdy się Chrystus rodzi”. Tam w drugiej zwrotce są następujące słowa: „o niebieskie duchy i posłowie nieba, powiedzcież wyraźnie co nam czynić trzeba, bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy” i na końcu jest trzy razy „gloria”. To są niesamowicie mądre słowa. Człowiek przez całe życie musi dokonywać wyborów, często drży z obawy, co przyniesie jego decyzja.

Śpiewaliśmy tę kolędę 16 grudnia 2016 r., gdy doszło do zamieszania w Sejmie, a pod Sejmem tłum skandował „będziesz siedział”. Siedzieliśmy w Sali Kolumnowej i nagle ktoś powiedział, „jest grudzień, zaśpiewajmy kolędy”. I zaśpiewaliśmy.

Dzieci oczywiście nie chcą śpiewać kolęd na Wigilię, ale nalegam. A ostatnio dowiedziałem, że w tajemnicy przygotowują jakiś kolędy, czyli coś im zaszczepiłem.

Co jeszcze jest dla pana ważne z Wigilii?

Oczywiście potrawy. I post. Byłem zaskoczony i rozczarowany stanowiskiem Kościoła, że w Wigilię nie trzeba pościć do kolacji. Ten post przed kolacją był kanoniczny w moim życiu.

Dla mnie to też było zaskoczenie.

Przecież na tę kolację czekało się również z powodu tego wcześniejszego postu. Nie jestem jakimś radykałem katolickim. Zastanawiam się nawet nad kondycją swojej wiary. Mój osobisty szatan szepce mi nieustannie: „Tadziu, nie przejmuj się, masz jeszcze czas, jeszcze zdążysz się nawrócić. Twój dziadek żył 91 lat, a ojciec 77 lat, ale zmarł przedwcześnie. A ty masz, Tadek, tylko 67 lat. Masz jeszcze czas”. A potem jeżdżę na pogrzeby tych, którzy nagle odeszli i zaczynam się zastanawiać – czy naprawdę mam jeszcze czas? Takie refleksje mają głęboki sens.

Czego by pan życzył na święta kolegom z partii i przeciwnikom politycznym?

Jakiś czas temu wpadł mi w ręce tekst modlitwy umieszczonej na grobie św. Tomasza w Tuluzie. Zaczyna się od prośby – „Panie, chroń mnie od błędnego mniemania, że muszę w każdej sytuacji, na każdy temat cokolwiek powiedzieć”. A kończy się słowami – „Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach”.

Tego życzę kolegom z PiS, a i dla opozycji te życzenia też się nadadzą.

