Co wydarzy się w Polsce w 2023 roku? Aida Kosojan-Przybysz: Widzę rozbite szkło, popękane lustra

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Czy w 2023 roku wyjdziemy wreszcie z korytarza na prostą? Przypomnę, że korytarz symbolizował w pani wizji 2022 rok.

Aida Kosojan-Przybysz: Każdy rok widzę obrazowo. Jednak w zeszłym roku miałam z tym pewien problem. Nie mogłam zrozumieć, o co chodzi z tym korytarzem, dokąd on prowadzi. Później zdałam sobie sprawę, że w 2022 roku wszyscy stanęliśmy w przejściu emocjonalnym, finansowym, korytarzu lękowym. To pokłosie wojny w Ukrainie. Polska przekształciła się w jeden wielki korytarz. Patrząc na to szerzej, interpretowałam to w następujący sposób: Idąc korytarzem, mijamy drzwi sąsiadów – a więc mojej wizji towarzyszyła aura przeprowadzki, ruch. Pamięta pani ile ludzi, uciekających z Ukrainy stało na dworcach, lotniskach?

Co oznacza klucz, który ma odzwierciedlać 2023 rok?

Już we wrześniu, a więc dość wcześnie, zobaczyłam klucz. I będzie to dla nas rok kluczowy pod wieloma względami. Dla mnie kluczem jest słowo, które otwiera lub definitywnie zamyka drzwi, będziemy podejmować kluczowe decyzje, które odwlekaliśmy latami. Jeśli ktoś bardzo długo stał za zamkniętymi drzwiami urzędu, szukając różnych kluczy, w tym roku ma szansę na rozwiązanie swoich spraw. Ale będą też drzwi, w których zamek jest zepsuty. Nie próbujmy na siłę ich wyważać, dorabiać klucza. Jeśli zdecydujemy się na zmiany, podejmujmy decyzje z dużą odpowiedzialnością. Jeśli ktoś puka, nie otwierajmy drzwi od razu, patrzmy przez wizjer.

Niektórzy będą chcieli bez klucza otworzyć zamek, wchodzić w butach do naszego życia. Musimy być ostrożni, otwierając się przed innymi i zwierzając komuś, bo nie każdy ma dobre intencje. Klucz wyznacza granice, jest naszą ochroną, nie zapominajmy o tym.