„Niedyskrecje do słuchania”: Sprytna strategia Tuska. Rozmowy z jastrzębiami z KE

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Posłuchaj fragmentu odcinka:

Szymon Szynkowski vel Sęk, minister ds. Unii Europejskiej dogadał z komisarzem Didierem Reyndersem w sprawie wypełnienia kamieni milowych dotyczących sądownictwa przez Polskę. Wszyscy przewidywali, że Szynkowski to twardy radykał, który będzie szedł na ostre zwarcie z Komisją Europejską w sprawie KPO. To przekonanie brało się z faktu, że zastąpił on na tym stanowisku Konrada Szymańskiego, o którym mówiono, że był nadmiernie ugodowy.

Gdy pytałyśmy jednego z europosłów PiS, jak to się stało, że akurat Szynkowskiemu udało się przekonać Reyndersa do Polski, powiedział, że to prawdopodobnie jest kwestia tzw. timingu.