Wybuch w KPG. Kamiński: Prezent nie okazał się tym, co gospodarze deklarowali

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński powiedział, że sprawa wybuchu, do którego doszło w gabinecie komendanta głównego policji jest wyjaśniana ze strona ukraińską. – Jarosław Szymczyk otrzymał od służb partnerskich oficjalny prezent. Komendant był z wizytą roboczą u służb partnerskich na Ukrainie. Otrzymał oficjalny prezent, który nie okazał się tym, co gospodarze zadeklarowali – powiedział szef MSWiA. – Prokuratura uznała go za osobę pokrzywdzoną w tej sprawie – mówił Polsat News.

