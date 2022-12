Serce 3-latka zatrzymało się po zakrztuszeniu orzeszkiem. Chłopczyk jest w ciężkim stanie

Służby medyczne z Leszna wezwano przed południem do trzylatka, który zakrztusił się orzeszkiem. Lekarze stwierdzili, że doprowadziło to do zatkania dróg oddechowych dziecka, a w konsekwencji do zatrzymania akcji serca. Funkcje życiowe udało się przywrócić, ale chłopczyk trafił do szpitala.

– Jego stan jest bardzo ciężki – przekazał Polskiej Agencji Prasowej w sobotę rzecznik prasowy ostrowskiego szpitala Adam Stangret. Jak dodał, przebywa na dziecięcym oddziale intensywnej opieki medycznej.

