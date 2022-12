Duża zmiana w pogodzie przed Bożym Narodzeniem. Ile stopni wskażą termometry?

W niedzielę początkowo będzie przeważać duże zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami postępującymi w ciągu dnia od zachodnich regionów. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 i -6 stopni Celsjusza na wschodzie do -4 i -3 st. C. na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na przyszły tydzień

Poniedziałek w zachodniej części kraju przyniesie duże zachmurzenie, które będzie wzrastać do całkowitego, ze słabymi opadami deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Pojawi się tam również marznący deszcz powodujący gołoledź. Strefa opadów w ciągu dnia przemieszczać się będzie w głąb Polski. Pogodnej aury można spodziewać się w centrum i na wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od -8 i -6 st. C we wschodnich regionach do 1-3 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany, porywisty, południowy wiatr, który na obszarach górskich będzie osiągać w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę.

Wtorek na północy i w centrum kraju przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W rejonie północno-wschodniej Polski początkowo wystąpi również marznący deszcz. Rozpogodzenia pojawią się w południowych regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1-3 st. C na południu i wschodzie do 4-5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni.

Środa w całym kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 2-3 st. C na wschodzie i w centrum do 5-6 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni wiatr. Na czwartek prognozowana jest pochmurna aura. Będą pojawiać się również przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 3-4 st. C na wschodzie i w centrum do 5-7 st. C na zachodzie. Z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać umiarkowanie, w porywach dość silnie.

