„Niedyskrecje parlamentarne”: Kto pogrzebał triumf Morawieckiego? Kogo Kaczyński namawiał do obrony Ziobry?

PiS obroniło w ubiegłym tygodniu Zbigniewa Ziobro przed odwołaniem przez opozycję. Ale okazuje się, że to wcale nie było łatwe. Według naszego informatora z PiS Jarosław Kaczyński do ostatniej chwili miał przekonywać polityków spoza klubu PiS, ale sympatyzujących z partią rządzącą, by nie poprali wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości.

– Chodziło o Zbigniewa Girzyńskiego i koło Polskie Sprawy. To oni niemal do samego głosowania nie chcieli zadeklarować, że będą przeciwni wnioskowi opozycji. W końcu się to udało, ale nasze prezes musiał o to zawalczyć – twierdzi znany polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Ubiegły tydzień pełen był też niespodziewanych zwrotów akcji związanych ze zmianami w sądownictwie, uzgodnionymi z Brukselą, których uchwalenie ma odblokować fundusze z KPO. Wydawało się, że to będzie wielki triumf Mateusza Morawieckiego i jego ludzi, a tymczasem niespodziewanie swoje niezadowolenie z pomysłów wynegocjowanych w Brukseli wyraził prezydent Andrzej Duda. Premier i jego zwolennicy nie spodziewali się ataku z tej strony.