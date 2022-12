Wybuch „prezentu” z Ukrainy. Polacy jednoznacznie o dymisji komendanta Szymczyka

W czwartek 15 grudnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało komunikat, w którym potwierdzono, że dzień wcześniej w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem Komendanta Głównego Policji doszło do eksplozji. Jak podano, w wyniku eksplozji komendant Jarosław Szymczyk doznał lekkich obrażeń i trafił do szpitala, gdzie przebywał na obserwacji. Lekkich obrażeń nie wymagających hospitalizacji doznał też pracownik cywilny Komendy Głównej Policji. MSWiA informowało, że eksplodował jeden z prezentów, które Komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie. Dodano, że sprawą zajęły się prokuratura i odpowiednie służby.

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie wp.pl zapytano Polaków, co sądzą na temat pozostania komendanta Szymczyka na stanowisku.

80,1 proc. respondentów stwierdziło, że Jarosław Szymczyk powinien pożegnać się ze stanowiskiem. 53,3 proc. odpowiedziało, że „zdecydowanie tak”, a 26,8 proc. „raczej tak”. 8,1 proc. uznało, że komendant główny policji nie powinien stracić stanowiska, w tym 4,1 proc. powiedziało, że „zdecydowanie nie”. 11,8 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat. Odwołania komendanta chciałoby 65 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy i 85 proc. wyborców opozycji.

Prezent dla Komendanta Głównego Policji. „Zapewniono nas, że to złom”

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” komendant główny policji tłumaczył, że podczas wizyty roboczej w Ukrainie otrzymał tubę po granatnikuodkomendanta głównego Narodowej Policji Ukrainy, Ihora Kłymenki. – Pan generał wręczył mi tubę po granatniku, która – jak powiedział – jest tubą zużytą, pustą, bezpieczną, przerobioną na głośnik, z którego można korzystać przez bluetooth. Zresztą zaprezentował mi jak ten głośnik działa – powiedział gazecie. Zapewnił, ze zapytano strony ukraińskiej, czy na pewno jest to sprzęt bezpieczny. – Zapewniono nas, że tak, bo to urządzenie jest bez materiałów wybuchowych, że to złom – podkreślił komendant.

Czytaj też:

Brejza interweniuje ws. granatnika na komendzie. Nie chce, by „powtórzył się przypadek Szydło”Czytaj też:

Wybuch w Komendzie Głównej Policji. Gen. Szymczyk przerwał milczenie