Gen. Jarosław Szymczyk o wybuchu w KGP. „Nie strzelałem z tego granatnika”

Gen. Jarosław Szymczyk na antenie TVP Info w szczegółowy sposób zrelacjonował zdarzenie, do którego doszło w środę 14 grudnia w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. – Poszedłem na zaplecze, gdzie mój kierowca pozostawił prezenty otrzymane w czasie wizyty na terenie Ukrainy. Były m.in. dwie, tak jak powiedziałem – według zapewnień darczyńców, a był to zarówno Komendant Główny Ukraińskiej Policji, jak i wiceszef tej państwowej służby Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych – dwie puste, bezpieczne tuby po jednorazowych granatnikach – stwierdził.

Wybuch w KGP w Warszawie. „Nie strzelałem z tego granatnika”

– Miały to być prezenty symbolizujące, tak jak powiedziałem wcześniej, opór narodu ukraińskiego przeciwko najeźdźcom rosyjskim. Zapewniano mnie, że prezent jest bezpieczny, nie stanowi żadnego zagrożenia, można spokojnie przewozić go przez granicę, ponieważ de facto posiada wartość wyłącznie złomową. Chciałem po prostu przestawić jeden z nich. Postawiłem go pionowo. I w tym momencie doszło do potężnej eksplozji. Jeden z elementów, który eksplodował, uderzył w sufit, drugi w podłogę – kontynuował Komendant Główny Policji.

W tym momencie dziennikarka dopytała, czy to była „eksplozja, wybuch czy strzał”. – W mojej ocenie strzał następuje wtedy, kiedy ktoś naciska na spust. Ja po prostu postawiłem tę tubę w pionie i nastąpiła, w mojej ocenie, eksplozja wewnątrz tego przedmiotu, która spowodowała wyrzucenie jednej części w górę, powodując dziurę w suficie, druga część (poleciała – red.) w dół, powodując dziurę w podłodze. W linii pionowej, co w sposób jasny i wyraźny pokazuje, że nie strzelałem z tego granatnika – podkreślił Komendant Główny Policji.

Kilka godzin wcześniej szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że wyklucza dymisję gen. Jarosława Szymczyka. Komunikat w sprawie wydała także strona ukraińska.

