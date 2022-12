Tak się bawi TVP. Awantura na wigilii firmowej, pracownicy „dali sobie po twarzach”

Wigilie firmowe to okazje do spotkania ze współpracownikami w mniej formalnych okolicznościach. Czasem jednak świąteczne imprezy mogą wymknąć się spod kontroli. Tak też stało się w przypadku śledzika dla pracownikom TVP3 Opole. Redakcyjna impreza w hotelu DeSilva w Opolu zakończyła się interwencją policji. Na miejsce zostały wezwane także służby medyczne.

Awantura na wigilii TVP. Co się stało?

Około godziny pierwszej w nocy 17 grudnia między pracownikami doszło do sporu. Nie wiadomo, co wywołało konflikt, ale był on do tego stopnia zacięty, że doszło do rękoczynów. Uczestnicy zabawy mieli sobie nawet dać po twarzach. Pracownicy hotelu chcąc uspokoić sytuację, zwrócili się z prośbą o pomoc do policji.

– Otrzymaliśmy wezwanie od obsługi hotelu, że w sali bankietowej doszło do awantury. Na miejsce przyjechał też zespół ratownictwa medycznego. Wezwał go jeden z uczestników zdarzenia. Mężczyzna, który miał być poszkodowany, odmówił jednak badania oraz hospitalizacji – przekazała Agnieszka Nierychła, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Funkcjonariusze wylegitymowali uczestników zdarzenia. Dyrektor hotelu nie chciał zdradzić szczegółów awantury na wigilii TVP3. Potwierdził jedynie, że imprezowiczom do tego stopnia puściły nerwy, że pomoc policji okazała się konieczna. Łukasz Łabanowski dodał, że prowadzone jest wewnętrzne postępowanie, mające na celu wyjaśnienie powodów zaistniałego zdarzenia i osób w nim biorących udział.

TVP zabrania spotkań świątecznych poza firmą

Oświadczenie w związku z bójką na firmowej wigilii wydało kierownictwo TVP. Mateusz Matyszkowicz polecił dyrektorom w spółce, by zaprzestali organizacji spotkań świątecznych poza siedzibą telewizji. „Zakaz dotyczy także spożywania alkoholu podczas świątecznych spotkań w firmie. Decyzja ta dotyczy zarówno oddziałów, jak i centrali. Oczekuje się od spółki skromności i racjonalności” – zaznaczono w komunikacie.

Czytaj też:

Interwencja policji w domu Jacka Kurskiego. „Paczka z nieznaną zawartością”Czytaj też:

Sylwester Marzeń. TVP pokazało kulisy. Czego obawiają się gwiazdy?