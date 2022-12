Polski (nie)Ład, wojna o KPO, zatruta Odra, dymisja Kurskiego. Co zapamiętamy z 2022 r. w polskiej polityce?

Mijający rok był wyjątkowo gorący. Wydarzenia polityczne w kraju, ale także u naszych wschodnich sąsiadów diametralnie zmieniły wiele aspektów polskiej polityki. Co zapamiętaliśmy z 2022 roku? Co nas zaskoczyło i jak się przestawiają perspektywy na 2023 rok? To temat najnowszego, przedświątecznego odcinka „Mówiąc Wprost”.