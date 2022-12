O tej relacji TVP Info stało się głośno. „Scenki inscenizowane” kontra „Tak wygląda sytuacja”

Z powodu utrzymujących się ujemnych temperatur i opadów deszczu w wielu miejscach w kraju występowały trudne warunki do jazdy, a także przemieszczania się pieszo. Na antenie TVP Info Daniel Machnowski relacjonował sytuację w Warszawie. – W tej chwili jest ciężko. Trzeba patrzeć przede wszystkim pod nogi, dlatego że jest ślisko. Przez noc padał deszcz, a biorąc pod uwagę to, że mamy ujemne temperatury, ten deszcz, spadając na ziemię, zamarzał i jak widzimy… – mówił reporter.

W tym momencie za Danielem Machnowskim przechodził mężczyzna, który poślizgnął się i przewrócił. – Warszawskie ulice… – kontynuował. – Właśnie tutaj mamy najlepszy przykład. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, że ten pan dojdzie spokojnie do pracy. Jak widzimy, nie jest najlepiej – dodał reporter.

„Pokazujecie scenki inscenizowane”. Jarosław Olechowski odniósł się do krytyki

Do nagrania odniósł się m.in. Krzysztof Luft, w przeszłości członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. „Panie Jarosławie Olechowski, jak już, zamiast prawdziwych wydarzeń, pokazujecie scenki inscenizowane, to zatrudniajcie zawodowych aktorów, a nie amatorów, bo potem efekt jest żałosny. Tak jak tutaj” – napisał na Twitterze. Do chwili publikacji tekstu omawiane nagranie zostało odtworzone ponad 244 tys. razy.

„To nie było inscenizowane. Niestety tak wyglądała sytuacja w centrum Warszawy. Ale pan Krzysztof Luft i tak podjął żenującą próbę odwrócenia uwagi od prawdziwego problemu, z którym muszą zmagać się Warszawiacy” – odpowiedział Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

