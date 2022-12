Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja szuka oszusta z portalu randkowego

Do zdarzenia doszło w pierwszej połowie grudnia, ale policjanci dopiero teraz o nim poinformowali. 15 grudnia na komisariat w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz zgłosiła się młoda kobieta, która poinformowała funkcjonariuszy, że została okradziona.

Oszust z portalu randkowego

Z jej relacji wynika, że kilka dni wcześniej za pośrednictwem portalu randkowego poznała mężczyznę, z którym umówiła się na spotkanie. Doszło do tego w jej mieszkaniu. Gdy kobieta na chwilę je opuściła, mężczyzna wykorzystał okazję i ją okradł. Zniknęły między innymi laptop, biżuteria, rzeczy osobiste a także pieniądze. Zgłaszająca wyceniła straty na prawie 9 tysięcy złotych.

Gdańscy policjanci opublikowali w komunikacie na swojej stronie internetowej wizerunek mężczyzny pochodzące z mediów społecznościowych oraz zrzut jego profilu.

Funkcjonariusze zaapelowali do wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę, by skontaktowali się z komisariatem we Wrzeszczu. Można to zrobić, dzwoniąc pod numer telefonu 47 74115 22, pod numer alarmowy 112 lub mailowo na adres komendant.kp3@gd.policja.gov.pl.

Policja apeluje o ostrożność

Policja apeluje również o rozwagę i przypominają, że do „nawiązywanych w mediach społecznościowych kontaktów i tego typu sytuacji warto podejść z dużą ostrożnością i zawsze zachować czujność, ponieważ jedna ryzykowna decyzja w życiu może zadecydować o przyszłości”. „Wielu pokrzywdzonych wstydzi się takiej sytuacji, nierzadko ukrywają fakt przed rodziną oraz znajomymi, często mają opory aby, opowiedzieć o tym, co się stało. Przypominamy, że o wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy lub kradzieżach należy natychmiast powiadomić policjantów” – wskazuje policja.

Czytaj też:

Oszuści podszywają się pod bank. Uważaj na taką reklamęCzytaj też:

Ponad 200 osób uwierzyło w sms o dopłacie do paczki. Jest akt oskarżenia