Pasażer wpadł pod pociąg na dworcu w Lesznie. 40-latek wskakiwał do wagonu

Do szpitala w Lesznie w ciężkim stanie trafił 40-letni mężczyzna, który wypadł z pociągu na dworcu. Do wypadku doszło, kiedy próbował do niego wrócić.

Na dworcu PKP w Lesznie w środę 21 grudnia około godziny 14:00 jeden z pasażerów z nieznanych jeszcze powodów wypadł z pociągu na peron. Kiedy pociąg zgodnie z rozkładem ruszył o 14:00, mężczyzna równie niespodziewanie postanowił wrócić do wagonu. Podczas próby wskoczenia do ruszającego już składu źle wymierzył skok, zaliczając upadek i wpadając pod koła sunącej maszyny. Wypadek na kolei. Pociąg zatrzymał się za miastem Pechowy pasażer próbował wskoczyć do pociągu Intercity Polregio Artus relacji Przemyśl – Gdynia, jadącego w stronę Poznania. Na stronie leszno.naszemiasto.pl czytamy, że pociąg pojechał dalej i zatrzymał się dopiero za miastem. Stamtąd został przestawiony w pobliże dworca. Pasażerów zabrały w dalszą trasę podstawione pociągi zastępcze. Okoliczności całego zdarzenia zaczęła już analizować miejscowa policja oraz komisja ds. badania wypadków kolejowych. Kolejny wypadek kolejowy w ciągu kilku dni We wtorek 13 grudnia kilka minut po godz.16 doszło do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Wieniawa w powiecie przysuskim na Mazowszu. Policja poinformowała, że pociąg osobowy relacji Radom-Drzewica uderzył w samochód osobowy, który wjechał na tory. Seatem kierowała 25-letnia kobieta. Razem z nią w aucie jechała jej 52-letnia matka. Obie zginęły na miejscu. Mazowiecka policja poinformowała, że przejazd kolejowy, na którym doszło do tragedii, jest oznaczony znakami ostrzegawczymi i Krzyżem św. Andrzeja, a ruchem kieruje sygnalizacja świetlna. Maszynista pociągu był trzeźwy. Świadkowie relacjonowali w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że prawdopodobnie samochód uległ awarii. Jedna z kobiet próbowała zepchnąć go z torów, ale nie zdążyła tego zrobić przed przyjazdem pociągu.

