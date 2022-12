Quebonafide zarapował o Mariuszu Jopie, piłkarz pozwał rapera. Zapadł wyrok

„Dla zainteresowanych. Powództwo Mariusza Jopa o naruszenie przeze mnie jego dóbr osobistych zostało oddalone w całości. Wyrok nie jest prawomocny” – poinformował w środę na Twitterze Quebonafide, czyli Kuba Grabowski.

Jop wytoczył proces Quebonafide

Spór między raperem a byłym piłkarzem wywołał utwór „SZUBIENICAPESTYCYDYBROŃ”, pochodzący z płyty „Romantic Psycho”, wydanej na początku 2020 roku. W jednym z wersów padło imię i nazwisko Mariusza Jopa. „Czemu nastrój samobójczy mam jak Mariusz Jop” – brzmiały słowa piosenki.

W ten sposób Quebonafide nawiązał do sytuacji w czasie meczu pomiędzy Wisłą Kraków a Cracovią w 2010 roku. W doliczonym czasie Jop strzelił wtedy bramkę samobójczą, co – jak przypomina TVN24 – pozbawiło Wisłę derbowego zwycięstwa z lokalnym rywalem, a także tytułu mistrza Polski.

„Łączy się moje nazwisko bezpośrednio z samobójstwem”

Wykorzystanie sytuacji w utworzenie nie spodobało się Jopowi, który skierował sprawę do sądu i oskarżył artystę o naruszeine dóbr osobistych. – To nie jest w porządku, że Quebo użył mojej historii w takim kontekście. Nie podoba mi się to, że ktoś, kto mnie nie zna, bez żadnych podstaw przypisuje mi trudności, których nigdy nie miałem. W tym kawałku łączy się moje nazwisko bezpośrednio z samobójstwem. Chyba każdy człowiek doświadczył momentów, które go przygniatają i odbierają wiarę w siebie – tłumaczył na antenie TVP Sport Jop.

Fakt wytoczenia procesu raper również wykorzystał w swoim singlu „MATCHA LATTE”, który ukazał się pod koniec 2020 roku. „Na poczcie pozew od Jopa, ale tata Maty to mój adwokat” – brzmiał tekst utworu.

Jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce

Urodzony w 1991 roku Quebonafide to jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Artysta ciągle zaskakuje swoich fanów i bierze udział w różnych projektach, czasami żonglując swoimi wcieleniami artystycznymi. Muzyk sprzedał w Polsce ponad pół milina płyt, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się raperów w Polsce.

