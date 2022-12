13-latka zaszła w ciążę. Prokuratura Rejonowa prowadzi śledztwo

O sprawie poinformował lokalny portal wolsztyn112.info. 13-latka jest uczennicą szkoły podstawowej. Portal nieoficjalnie dowiedział się, że nastolatka prawdopodobnie obcowała płciowo z dwudziestokilkuletnim mężczyzną. Nie wiadomo, czy zrobiła to dobrowolnie, czy została zmuszona do współżycia. Policja i prokuratura nie udzielają więcej informacji. Mężczyzna, który ma zostać ojcem, usłyszy zarzut z art. 200 kodeksu karnego.

– Wyjaśniamy wszystkie okoliczności, ale ze względu na dobro małoletniej nie chcemy i nie możemy udzielać więcej informacji –powiedział „Super Expressowi” Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Seksualne wykorzystanie małoletniego. Od 2 do 12 lat pozbawienia wolności

Zgodnie z art. 200 KK obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15, dopuszczenie się wobec tej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 lat.

W listopadzie media informowały o skazaniu Barbary B., która miała narazić 13-latkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Nastolatka przyjechała do babci na wakacje, a w trakcie pobytu u niej zaczęła rodzić. Babcia zamiast zadzwonić po pogotowie, wezwała jej matkę. Dziecko nastolatki zmarło w drodze do szpitala. Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód ustaliła, że dziecko 13-latki urodziło się żywe, a śmierć nastąpiła w wyniku obrażeń spowodowanych porodem.

