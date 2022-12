Nowy, bożonarodzeniowy zwyczaj? Abp Jędraszewski ostro: To przejmujący znak walca laicyzmu

Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski zaapelował do kleryków, by bronili polskiej tradycji łamania się opłatkiem w czasie składania życzeń z okazji Bożego Narodzenia. – Bóg tak chciał, abyśmy brali do ręki chleb – mówił.

Arcybiskup Marek Jędraszewski wziął udział w świątecznym spotkaniu z klerykami w krakowskim seminarium. W czasie uroczystości mówił między innymi o tradycji łamania się opłatkiem. – Bóg tak chciał, abyśmy brali do ręki chleb i chlebem się łamali na znak miłości, braterstwa i jedności – tego braterstwa i tej jedności, które płyną z wysoka – od samego Boga, który tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał – mówił abp Jędraszewski, nawiązując do treści modlitwy błogosławieństwa opłatków. Boże Narodzenie. Abp Jędraszewski: Trzeba brać do ręki opłatek Według metropolity krakowskiego, w Krakowie i Polsce pojawiają się tendencje rezygnacji z łamania się opłatkiem przy okazji składania sobie świątecznych życzeń. Jak wskazał, tłumaczone jest to zagrożeniem związanym z pandemią koronawirusa. – Tymczasem jest to przejmujący znak walca laicyzmu, który chce nas od Boga oddzielić – ocenił. – Tym bardziej trzeba brać do ręki opłatek – dzisiaj, w te dni, a zwłaszcza w wigilijny wieczór – i przeżywać tajemnicę wcielenia Bożego Syna, Jego przyjścia na świat, Jego narodzenia w Betlejem, czyli w domu chleba. Tym bardziej musimy się opłatkiem łamać, dzielić, wyrażając nasze najbardziej piękne myśli, pragnienia, uczucia, słowa życzliwości, a także – jeśli trzeba – przeproszenia, bo tak się buduje Kościół, bo tak się buduje chrześcijańskie społeczeństwo – oświadczył. Odezwa do księży Przed świętami Bożego Narodzenia Jędraszewski zwrócił się też z apelem do księży. – Brońcie tego co święte w naszych polskich, najpiękniejszych tradycjach i bardzo sobie to ceńcie. I wiedzcie też, że jest ciągle bardzo wiele ludzi, którzy chcą widzieć w kapłanach świadków Chrystusa, świadków Eucharystii i świadków chleba – powiedział arcybiskup. Czytaj też:

