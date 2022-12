Po sieci krąży zdjęcie popularnych czekoladek w dwóch wersjach. Uwagę zwraca jeden szczegół

Od kilku dni w mediach społecznościowych krąży zdjęcie z dwoma opakowaniami czekoladek Toffifee – jedno to wersja bożonarodzeniowa z choinkami i bałwankiem na etykiecie, a druga normalna. „Uwaga na Toffifee wersja normalna kontra wersja świąteczna” – ostrzega jeden z internautów na facebookowej grupie „Spotted: Jaworzno”.

Toffifee w „wersji inflacyjnej”?

Według niego w paczce ze świątecznym motywem jest 12 czekoladek, a w paczce dostępnej na co dzień – 15 cukierków. W komentarzach rozpętała się burza. „To jest wersja inflacyjna” – napisała jedna z internautek. „Wyszli z założenia, że w święta człowiek i tak je nadprogramowo, więc to jest ukłon w stronę konsumenta by zadbać o jego zdrowie i zmniejszyli dawkę słodkości” – stwierdziła inna. „Może średnica ciut większa?” – kpił następny.

Użytkownicy Facebooka zaczęli skarżyć się na praktyki sklepów polegające na zmniejszaniu zawartości produktów, przy zachowaniu starej ceny. To znana od lat praktyka producentów, zwana downsizingiem (ang. zmniejszaniem).

Producent czekoladek rozwiązuje zagadkę

„Business Insider” poszedł tropem zdjęcia i postanowił sprawdzić, jakie opakowania czekoladek można rzeczywiście kupić w sklepach. Portalowi nie udało się jednak znaleźć Toffifee w wersji świątecznej. Zaznaczył też, że takie zdjęcia krążyły już po sieci dwa lata temu, więc nie ma pewności czy to zamieszczone kilka dni temu na grupie, jest aktualne.

Do sprawy odniósł się też producent czekoladek. Firma Storck wyjaśniła, że na polskim rynku nie ma i nigdy nie było wersji Toffifee z 12 cukierkami w opakowaniu 100 g, ale są one sprzedawane w innych krajach. W Polsce od momentu wprowadzenia ich na rynek występowały w wersji 125 g i 15 czekoladek. – Może się zdarzyć, że Toffifee 100g zostanie zakupione na innych rynkach i sprowadzone na rynek polski, niezależnie od Storck — powiedziała w rozmowie z „Business Insiderem” Joanna Chmielewska-Michalczyk, dyrektor marketingu w firmie Storck Polska.

