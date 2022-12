Melanie C nie przyjedzie na Sylwestra Marzeń TVP. Gwiazda wydała oświadczenie

Telewizja Polska jak co roku organizuje Sylwestra Marzeń w Zakopanem. Ponownie na scenie pojawią się m.in. Zenon Martyniuk, Sławomir czy Edyta Górniak. Co roku na imprezie występują również zagraniczne gwiazdy – rok temu był to Jason Derulo, wcześniej m.in.: Luis Fonsi, Limahl czy zespół Eruption. W tym roku zagraniczną gwiazdą miała być znana ze Spice Girls Melanie C. „Jestem ogromnie podekscytowana faktem, że Sylwestra spędzę z Wami w Zakopanem. Będziemy się świetnie bawić i wspólnie świętować nadejście nowego roku!” – mówiła artystka na skierowanym do fanów nagraniu.

Melanie C rezygnuje z występu na Sylwestrze Marzeń

Gwiazda szybko jednak zmieniła zdanie. W poniedziałek w swoich mediach społecznościowych zamieściła krótki komunikat. „W świetle informacji, które zostały mi przedstawione, a które nie zgadzają się z moimi poglądami na temat grup społecznych, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce na Sylwestra. Mam nadzieję wrócić niedługo. Życzę Wam wspaniałych świąt i wszystkiego, co najlepsze na 2023 rok” – napisała artystka.

Ogłoszono gwiazdy sylwestra TVP, internauci są oburzeni

Wybór wykonawców na tegorocznego Sylwestra Marzeń TVP od początku budził wśród widzów kontrowersje. Gdy w mediach społecznościowych TVP ujawniono już oficjalnie, że na scenie w Zakopanem zobaczymy Sławomira i Kajrę, Maję Hyży oraz Zenona Martyniuka, pod wpisami telewizji na ten temat pojawiła się masa hejtu. Internauci nie są zadowoleni z faktu, że TVP znów pokaże występy tych samych gwiazd, co w poprzednich latach. Skrajne emocje wzbudziła także grafika z Thomasem Andersem, jedną z gwiazd nadchodzącej imprezy.

