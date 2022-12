Makabryczne skutki czołowego zderzenia z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek 27 grudnia po godzinie 12.00 w miejscowości Siemień w powiecie parczewskim w województwie lubelskim. 53-letni kierujący Oplem Astrą na prostym odcinku drogi doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym. W wyniku odniesionych obrażeń 53-latek zmarł na miejscu.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że wypadek spowodował 53-letni mieszkaniec Parczewa, jadący pojazdem marki Opel Astra od strony Lubartowa. Mężczyzna na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem ciężarowym marki Renault, kierowanym przez 39-letniego mieszkańca powiatu lubelskiego. W wyniku poniesionych obrażeń 53-latek poniósł śmierć na miejscu. Kierującemu Renault udzielono pomocy medycznej na miejscu. 39-latek był trzeźwy. Wypadek w Siemieniu. Sekcja zwłok pomoże w ustaleniu przyczyn Do późnych godzin wieczornych droga była zablokowana. Na miejscu wypadku przeprowadzono oględziny z udziałem prokuratora oraz biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Ciało 53-letniego kierującego oplem przekazano do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji. Pojazd zabezpieczono i odstawiono na policyjny parking. W czynnościach uczestniczyli funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego. Skontrolowali uczestniczący w zdarzeniu pojazd ciężarowy. Okoliczności i przyczyny wypadku ma wyjaśnić prowadzone śledztwo. Czytaj też:

