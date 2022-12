Zabójstwo Ukraińca w Ostrowi Mazowieckiej. Drzwi były zamknięte na klucz

We wtorek w mieszkaniu w Ostrowi Mazowieckiej znaleziono ciało 55-letniego obywatela Ukrainy. Ze wstępnych informacji wynika, że do zgonu mężczyzny doszło co najmniej dobę przed ujawnieniem zwłok.

Informację o zabójstwie jako pierwszy podał portal rmf24.pl. Prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce powiedziała „Wprost”, że 27 grudnia w godzinach popołudniowych w mieszkaniu w Ostrowi Mazowieckiej znaleziono ciało 55-letniego mężczyzny, obywatela Ukrainy. – Ujawnił je właściciel mieszkania, od którego mężczyzna je wynajmował. Na miejscu przeprowadziliśmy oględziny mieszkania oraz ciała denata – powiedziała prokurator. Podczas oględzin z udziałem prokuratora i biegłego lekarza okazało się, że na ciele mężczyzny są liczne rany kłute, które były usytuowane na klatce piersiowej i na plecach. – Na podstawie wyglądu zewnętrznego zwłok biegły stwierdził, że do zgonu mężczyzny doszło od 24 do 48 godzin od chwili ich ujawnienia przez właściciela mieszkania – powiedziała „Wprost” rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Ciało 55-letniego Ukraińca w mieszkaniu. Drzwi zamknięto na klucz Śledczy zebrali wstępne informacje na temat ofiary. Zmarły był 55-letnim obywatelem Ukrainy. Prawdopodobnie od 2019 roku mieszkał i pracował w Ostrowi Mazowieckiej, wynajmował mieszkanie. Pracował w spółdzielni mleczarskiej. – Mieszkanie było czyste, bardzo zadbane – powiedziała prokurator Łukasiewicz. – Istotną rzeczą w oględzinach było to, że drzwi do mieszkania były zamknięte na klucz – dodała. Prokurator dla dobra śledztwa nie mogła odpowiedzieć na pytanie, czy znaleziono narzędzie, którym mężczyźnie zadano rany. Śledczy będą teraz dążyli do ustalenia sprawcy lub sprawców tego zabójstwa. Sekcję zwłok przeprowadzi biegły lub biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku. – Czynimy w tym zakresie ustalenia – dodała. Czytaj też:

