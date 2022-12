Syn zabił matkę, wnuk pomógł ukryć ciało? Tajemnicza śmierć 66-latki

Makabrycznego odkrycia dokonano we wtorek, 27 grudnia, na terenie jednej z posesji we wsi Klenica niedaleko Zielonej Góry. Radio RMF FM nieoficjalnie informuje, że zwłoki 66-letniej kobiety ukryto pod betonową posadzką w pomieszczeniu gospodarczym. „Syn ofiary przyznał się do uduszenia swojej matki. Wnuk miał pomagać w przetransportowaniu i ukryciu jej ciała” – podaje stacja.

Oficjalnie wiadomo, że policja zatrzymała syna i wnuka 66-latki. Postępowanie w sprawie prowadzi prokuratura w Świebodzinie. – Dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, na jutro zaplanowano czynności z udziałem prokuratora – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze prok. Ewa Antonowicz. Jak dodała, ciało kobiety odnaleziono we wtorek późnym wieczorem, w sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.

Zatrzymani mężczyźni są w wieku 49 i 25 lat. W ręce policji trafiła również synowa 66-latki, jednak jak przekazała prok. Antonowicz nie została ona zatrzymana w związku ze śmiercią kobiety. Prokuratura nie ujawnia dalszych szczegółów sprawy.

